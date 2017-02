Taranto Catanzaro/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA TARANTO CATANZARO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Taranto Catanzaro, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30, diretta dall'arbitro Cristian Cudini della sezione di Empoli, sarà un confronto particolarmente delicato in chiave salvezza nel programma dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Lega Pro, nel girone C. Di fronte due squadre che stanno cercando strenuamente di mantenersi a galla per uscire fuori dalla zona play out e ottenere una salvezza diretta che a fine stagione rappresenterebbe un grande successo, considerando le tante vicissitudini che i due club hanno dovuto affrontare. Il Taranto di Salvatore Ciullo, terzo allenatore stagionale dei rossoblu dopo Papagni e Prosperi, è reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia di Lega Pro per mano del Matera, ma in campionato ha ottenuto quattro punti letteralmente di platino nelle ultime due partite disputate, battendo il Foggia in piena lotta per la Serie B in casa e pareggiando sul campo, sempre complicatissimo da affrontare, del Catania.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (27^GIORNATA)

Risultati che hanno permesso di ottenere una boccata d'ossigeno ai tarantini, ora fuori di un punto dalla zona play out, punto di vantaggio che vantano proprio sul Catanzaro, che di allenatori ne ha cambiati invece quattro e che ha richiamato Erra (dunque quinto cambio pur con un tecnico già utilizzato) al posto di Zavettieri. Fondamentale la vittoria della settimana scorsa in casa contro l'Akragas, uno scontro diretto che ha permesso ai giallorossi di poter credere davvero in una salvezza diretta che anche solo un mese e mezzo fa pareva impensabile.

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Erasmo Jacovone: Taranto in campo con Maurantonio a difesa della porta, De Giorgi sull'out difensivo di destra e Pambianchi sull'out difensivo di sinistra, mentre Altobello e Mariano Stendardo saranno invece i due difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per Lo Sicco, Guadalupi e Maiorano, mentre Paolucci, Magnaghi e Potenza saranno confermati titolari nel tridente offensivo. Il Catanzaro giocherà invece con una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Pasqualoni, Prestia, Sirri ed Esposito, mentre come estremo difensore sarà impiegato De Lucia. A centrocampo terzetto con Icardi, Zanini e Carcione, trio d'attacco formato invece dal serbo Basrak, da Gomez e da Giuseppe Giovinco.

4-3-3 da una parte e dall'altra: Ciullo non ha la bacchetta magica ma nonostante un calendario di certo non facile si è visto un Taranto coriaceo e soprattutto perfetto in difesa, capace di lasciare a bocca asciutta attacchi quotati come quelli del Foggia e del Catania. Il Catanzaro a sua volta è riuscito a cambiare marcia proprio grazie al miglioramento del rendimento difensivo. Qualche battuta a vuoto non è mancata, ma la capacità di fare bottino pieno in scontri diretti cruciali come quello contro l'Akragas è la caratteristica che mancava precedentemente ai giallorossi, e che in questa fase del campionato ha sorprendentemente permesso loro di scalare la classifica del girone C di Lega Pro, scalata che ora il tecnico Erra proverà a proseguire dopo l'esordio con vittoria in panchina.

Il buon momento del Taranto porta le agenzie di scommesse a privilegiare i rossoblu, ma nonostante il fattore campo avverso il Catanzaro viene comunque tenuto in buona considerazione. Vittoria interna fissata ad una quota di 2.25 da William Hill, mentre Bet365 moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Bwin offre a 3.20 la quota per il blitz calabrese allo stadio Jacovone. Per seguire Taranto Catanzaro, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30 ci sarà la diretta in streaming video proposta a tutti gli abbonati dal portale sportube.tv, che offrirà il match per la visione via internet. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (27^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.