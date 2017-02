Ternana Latina/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA TERNANA LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 27^GIORNATA) - Ternana Latina sarà diretta dall’arbitro Sacchi. Fra le sfide più interessanti della 27esima giornata di Serie B ecco la sfida salvezza fra Ternana e Latina, che si affronteranno sabato 25 febbraio alle ore 15:00, allo stadio Libero Liberati di Terni. I rossoverdi nell'ultimo turno hanno rimediato una sconfitta netta sul campo del Bari e sono rimasti al penultimo posto in graduatoria, a tre punti dalla zona playout. Zona playout occupata proprio dal Latina, che a sua volta ha perso contro il Novara, allungando a quattro la serie negativa di sconfitte consecutive. I pontini restano la squadra che ha pareggiato più volte in stagione, ben quattordici. Con qualche successo in più avrebbero accumulato un vantaggio considerevole sulla zona retrocessione, e invece si trovano a dover lottare per assicurarsi la permanenza nella categoria anche per il prossimo anno.

La Ternana ha avuto pochi picchi in stagione, nonostante la rosa non sia da ultimi posti della graduatoria. A cominciare dall'attacco, che annovera calciatori del calibro di Avenatti e Acquafresca. Ma anche osservando centrocampo e difesa ci si rende conto che la squadra costruita aspirava ad un campionato tranquillo e invece si ritrova invischiata in una serrata lotta retrocessione. Lo scontro diretto dirà molto sul futuro delle due compagini: la vincente potrà conquistare un po' di ossigeno e pensare con più lucidità, mentre la squadra sconfitta vedrà avvicinarsi il baratro chiamato Lega Pro.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Ternana di mister Carmine Autieri dovrebbe disporsi in campo con l’albero di Natale’, il modulo 4-3-2-1. L’estremo difensore sarà Aresti, davanti a lui difesa a quattro composta dal terzino destro Masi, dal terzino sinistro Germoni e dai difensori centrali Valjent e Maccarello. A centrocampo in posizione centrale giocherà l'esperto mediano Ledesma, coadiuvato sulla sinistra dalla mezzala Defendi e sulla destra dal neo acquisto Mohamed Sissoko. Quest'ultimo prenderà il posto di Coppola, espulso nella precedente sfida contro il Bari e conseguentemente squalificato dal giudice sportivo. I due trequartisti saranno Monachello e Falletti e daranno sostegno all'unica punta Acquafresca, in ballottaggio con Avenatti per la titolarità. Attenzione anche a di Noia, che dopo le recenti prestazioni potrebbe ritagliarsi uno spazio dal primo minuto, rilevando uno fra Defendi e Monachello.

Il Latina invece si disporrà in campo con il modulo 3-4-3, marchio di fabbrica ci mister Vincenzo Vivarini. Non ci sarà Roberto Insigne, espulso nel precedente match contro il Novara e dunque squalificato per la gara del Liberati. L'estremo difensore titolare sarà Pinsoglio, che coordinerà i movimenti della difesa composta da Garcia Tena sul centro-destra, Brosco nel mezzo e Dellafiore sul centro-sinistra. A centrocampo i due interni saranno Bandinelli e Mariga, mentre sulle fasce vedremo giocare l'esterno destro Nica e l'esterno sinistro Bruscagin. Il tridente d'attacco sarà formato dall'ala destra Buonaiuto, dall'ala sinistra De Giorgio e dalla punta centrale Corvia.

Come gran parte degli scontri diretti anche questa gara fra Ternana e Latina si preannuncia piuttosto equilibrata. Il pareggio ovviamente non serve a nessuna delle due squadre e i due tecnici spingeranno fino alla fine per cercare di ottenere la piena posta in palio. I calci piazzati per il Latina sono spesso stati un'arma in più, ma anche la Ternana ha riscoperto ottimi tiratori come Di Noia. Ora con l'arrivo di Sissoko si potranno sfruttare in maniera diversa anche i calci d'angolo, pecca nel girone d'andata. Quote: secondo l’agenzia di scommesse SNAI, la squadra favorita per il successo finale è la Ternana la cui vittoria casalinga (segno 1) è data A 2.20. Il successo esterno del Latina (segno 2) invece permetterebbe di incassare una somma pari a 3.75 volte l'importo giocato. Il pareggio (segno X) garantirebbe infine una vincita 3 volte superiore all'importo scommesso.

La partita di Serie B Ternana Latina sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 9 HD, il numero 259: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi.

