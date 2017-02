Trapani Salernitana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA TRAPANI SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 27^GIORNATA) - Trapani Salernitana sarà diretta dall’arbitro Aureliano: si gioca sabato 25 febbraio 2017 dalle ore 15:00, allo stadio Polisportivo Provinciale di Erice. La zona salvezza è ancora lontana ma il Trapani ha deciso di non mollare la presa finché la matematica non lo condannerà alla retrocessione definitiva in Lega Pro. I siciliani nel 27esimo turno del campionato di Serie B affronteranno fra le mura a miche dello stadio provinciale di Erice l'altalenante Salernitana, capace di offrire ottime prestazione seguite da partite deludenti e senza verve. Il Trapani è in un buon momento di forma, avendo conquistato sei risultati utili consecutivi. I punti di distanza dal quartultimo posto, che permetterebbe ai siciliani di disputare i playout per non retrocedere, sono al momento quattro. La striscia di risultati utili di fila ha permesso di accorciare il gap, ma ora la squadra deve continuare a spingere sull'acceleratore per non dire addio anzitempo al sogno chiamato Serie B.

Anche perché lo scorso anno la squadra è stata ad un passo dalla promozione in Serie A, perdendo solo nella finale playoff contro il Pescara. La Salernitana invece lo scorso anno si è salvato dopo i playout contro la Virtus Lanciano e in questa stagione sta disputando un campionato decisamente più tranquillo. Tuttavia i granata spesso si eclissano e forniscono prestazioni senza mordente come quella di settimana scorsa contro il Cesena. La rosa sarebbe anche da playoff, ma finora è mancata quella scintilla che permettesse alla compagine allenata da Alberto Bollini di spiccare il volo e di inserirsi nel treno delle squadre che lottano per accedere agli spareggi di fine stagione. I

l Trapani di mister Alessandro Calori confermerà la formazione che è riuscita a pareggiare in rimonta sul campo dello Spezia. Quindi il modulo sarà il 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo. Fra i titolari mancherà il terzino destro Casasola, espulso nell'ultimo match di campionato dopo aver segnato uno dei due gol dei siciliani. Al suo posto verrà impiegato Fazio, al rientro dopo un turno di squalifica, che completerà la difesa assieme ai difensori centrali Pagliarulo e Kresic, al terzino sinistro Rizzato e all'estremo difensore Pigliacelli. A centrocampo giocheranno il mediano di contenimento Colmbatto e le due mezzali Nizzetto e Maracchi, disposte nello specifico a sinistra e a destra. A completare la formazione ci sarà il tridente d'attacco, formato dal trequartista Barillà e dalle due punte centrali Citro e Manconi.

La risposta della Salernitana consisterà nel modulo a specchio rispetto agli avversari, uno schieramento adottato in diverse circostanze da mister Bollini. Il portiere titolare sarà il prestante Alfred Gomis, sostenuto dal quartetto di difesa composto dal terzino destro Perico, dal terzino sinistro Bittante e dai due difensori centrali Schiavi e Tuia.

A centrocampo giocherà nel ruolo di mediano il brasiliano Ronaldo, affiancato dalla mezzala destra Minala e dalla mezzala sinistra Busellato. Il trequartista sarà l'esperto capitano Rosina, che fornirà palloni da spedire in porta alla coppia d'attacco formata dai due centravanti Coda e Improta.

Probabilmente il Trapani comincerà la gara a spron battuto, con l'obiettivo di segnare velocemente per poi impostare la partita in un certo modo. La squadra di Calori infatti è molto abile a sfruttare gli spazi in velocità, che di riflesso è una caratteristica che la Salernitana soffre molto. Quindi una rete nei primi minuti dei siciliani permetterebbe sicuramente di vedere una bella gara.

La Salernitana ultimamente in trasferta è andata meglio che fra le mura amiche. Basti pensare che lontano dall'Arechi ha battuto la capolista Frosinone. Quote: secondo Snai il Trapani è favorito con una quota pari a 2.35 volte l'importo scommesso. Più alta la quota valida per il pareggio (segno X), che pagherebbe 3.00 volte la posta in gioco. Infine il successo esterno della Salernitana (segno 2) permetterebbe una vincita pari a 3.40 volte l'importo giocato.

La partita di Serie B Trapani-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi.

