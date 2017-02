Albinoleffe Ancona/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA ALBINOLEFFE ANCONA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Albinoleffe Ancona sarà diretta dall’arbitro Daniele De Santis della sezione di Lecce, assistito dai guardalinee Salvatore Sangiorgio di Catania e Giulio Fantino di Savona. La partita, valida per la 27^giornata del campionato di Lega Pro, si gioca domenica 26 febbraio 2017 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, calcio d’inizio ore 14:30.

I padroni di casa sono al decimo posto in graduatoria, l'ultimo disponibile per l'accesso ai playoff. La loro partecipazione agli spareggi di fine stagione però non è così scontata, visto che la concorrenza è molto agguerrita. Pertanto servirà una prestazione di carattere della compagine lombarda, che oltre a conquistare i tre punti vorrà dimostrare al proprio pubblico di essere presente anche dal punto di vista del gioco corale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

Di fronte però ci sarà una squadra che abbisogna altrettanto di punti, un Ancona che sta lottando per evitare di disputare i playout per non retrocedere. I marchigiani in questo momento storico della stagione stanno faticando parecchio e si trovano al sedicesimo posto della graduatoria. Nell'ultimo turno di campionato hanno interrotto una serie sanguinosa di sconfitte pareggiando a reti bianche contro il Santarcangelo, ma ovviamente questo non basta per sanare le profonde ferite che si sono aperte.

I padroni di casa, guidati dell'allenatore Massimiliano Alvini, proveranno a prendersi la vittoria utilizzando il modulo 3-5-2. L'estremo difensore titolare sarà Nordi, protetto dalla difesa a tre composta sul centro-destra da Zaffagnini, nel mezzo dal capitano Gavazzi, e sul centro-sinistra da Scrosta. La linea mediana sarà composta dall'interditore Giorgione, dalla mezzala destra Agnello e dalla mezzala sinistra Loviso, sulle fasce invece previsti Gonzi ed Anastasio. La formazione verrà completata dalle due punte Mastroianni e Montella.

Per cercare di contrastare le qualità degli avversari, l'Ancona dovrà mettere qualcosa in più dal punto di vista della cattiveria agonistica e dello spirito di sacrificio. Sicuramente questo si aspetta mister Giovanni Pagliari, che per strappare dei punti dovrebbe puntare ancora sul modulo 4-3-3. Il portiere titolare sarà Scuffia, che coordinerà i movimenti del poker difensivo composto dal terzino destro Barilaro, dai difensori centrali Ricci e Kostadinovic e dal terzino sinistro Daffara. A centrocampo il mediano di contenimento sarà Zampa, protetto sul fianco destro dalla mezzala Agyei e sul fianco sinistro dall'altra mezzala Vitiello. Davanti il tridente composto dall'ala destra Bariti, dall'ala sinistra Frediani e dalla punta centrale Momenté.

L'Albinoleffe potrebbe anche gestire il ritmo del match, provando a chiudere nella sua metà campo l'Ancona. La fame di punti degli ospiti però potrebbe cambiare le carte in tavola e regalare ai tifosi delle due squadre un match acceso e ricco di colpi di scena. Quote: secondo il bookmaker Snai la vittoria casalinga dell’Albinoleffe (segno 1) vale una quota di 1.95. Il pareggio (segno X) permetterebbe di vincere 3.15 volte l'importo giocato, mentre il successo esterno dell'Ancona (segno 2) vale 4 volte la posta in palio.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Albinoleffe-Ancona sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

