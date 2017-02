Alessandria Tuttocuoio/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA ALESSANDRIA TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Alessandria-Tuttocuoiuo sarà diretta dall’arbitro Andrea Giuseppe Zanonato, assistito dai guardalinee Lucia Abruzzese di Foggia e Michele Falco di Bari: calcio d'inizio alle ore 16:30 di domenica 26 febbraio 2017 Nella 27esima giornata del campionato calcistico di Lega Pro nel girone A la capolista Alessandria affronterà il Tuttocuoio. Sulla carta non ci sarebbe partita, ma i toscani hanno dimostrato di essere in un ottimo stato di forma. Infatti la squadra allenata da mister Luca Fiasconi ha vinto le ultime due partite, battendo la Giana Erminio in trasferta e la Carrarese fra le mura amiche in un derby molto acceso. Con questi sei punti racimolati in una settimana il Tuttocuoio si è issato al di fuori della zona playout e non vuole interrompere la striscia di vittorie per evitare di essere risucchiato nuovamente nel limbo.

L'Alessandria è in vetta alla classifica, ma deve ancora dimostrare di meritare la promozione in Serie B. La squadra allenata dall'esperto mister Piero Braglia lo scorso anno aveva vissuto un exploit in Coppa Italia, andando a giocare la semifinale contro il Milan, mentre quest'anno si è concentrata sul campionato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Le inseguitrici però non mollano, a cominciare dalla Cremonese che lunedì scorso ha sconfitto i grigi nello scontro diretto: serve lo sprint finale, necessario per raggiungere il traguardo a lungo sognato.

La formazione che l'Alessandria metterà sul terreno di gioco proporrà il modulo di riferimento 4-3-3. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Vannucchi, coadiuvato nella difesa della porta dal terzino destro Sosa, dal terzino sinistro Barlocco e dai centrali Gozzi e Piccolo. A centrocampo spazio nello slot centrale per il mediano Cazzola, che sarà affiancato sulla destra dalla mezzala Mezavilla e sulla sinistra da Nicco. Il tridente d’attacco dovrebbe vedere all’opera Iocolano, Bocalon e Pablo Gonzalez, capocannoniere del girone A con 16 gol in 25 presenze.

Il Tuttocuoio dal canto suo proporrà la miglior formazione possibile, dovendo provare a fare punti anche allo stadio Giuseppe Moccagatta dove l’Alessandria non ha ancora perso (11 vittorie e 1 pareggio). I toscani utilizzeranno il modulo di gioco 4-3-1-2 avvalendosi del rombo a centrocampo, con l'utilizzo di un trequartista alle spalle delle due punte. L'estremo difensore titolare sarà Nocchi, che coordinerà le operazioni della linea difensiva a quattro composta dal terzino destro Tiritiello, dai centrali Falivena e Bachini e dal terzino sinistro Lo Porto. A gestire la manovra il centrocampo formato dal mediano Pellini, dalla mezzala destra Caciagli e dalla mezzala sinistra Berardi. Il trequartista risponderà al nome di Pinzauti e darà supporto alle due punte centrali Ferrari e Gelli.

La partita dovrebbe presentare una trama scritta fin dall'inizio, con l'Alessandria in costante possesso di palla alla ricerca del gol che possa sbloccare quanto prima la situazione. Il Tuttocuoio solitamente ha un atteggiamento abbastanza propositivo, ma in questo caso sarà costretto a snaturare il proprio credo per evitare di creare falle che possano favorire gli avversari. I calci piazzati potrebbero recitare un ruolo decisivo, visto che entrambe le compagini hanno ottimi tiratori e saltatori per i calci d'angolo. Le quote delle agenzie di scommesse favoriscono nettamente l’Alessandria: su snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria dei grigi a 1,35, il segno X per il pareggio finale a 4,20 e il segno 2 per il colpo esterno del Tuttocuoio a 8,50. Opzione Under valutata 1,85, Over 1,82, opzione Gol 2,15 e NoGol 1,60.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Alessandria-Tuttocuoio sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

