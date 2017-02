Arezzo Cremonese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA AREZZO CREMONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Arezzo Cremonese sarà diretta dall’arbitro Carlo Amoroso della sezione di Paola, assistito dai guardalinee Antonello Mangino ed Antonio Santoro entrambi di Roma 1: fischio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 26 febbraio 2017. Una sfida molto interessante nel girone A del campionato di Lega Pro per il 27esimo turno sarà senza dubbio quella dello stadio Città di Arezzo, dove i padroni di casa affronteranno la Cremonese seconda in classifica. Le due compagini sono separate da un solo punto in graduatoria, pertanto l'Arezzo vorrebbe tentare il sorpasso per riprendersi la seconda piazza, sfuggita proprio qualche giorno or sono. L'arezzo ha perso la partita fuori casa giocata contro la Pro Piacenza, mentre la Cremonese è uscita vincitrice dallo scontro diretto contro l'Alessandria, issandosi nella seconda piazza anche grazie alla concomitante sconfitta casalinga del Livorno contro la Giana Erminio.

Un turno che potrebbe scrivere una pagina molto importante del campionato in corso. Probabilmente nessuna delle due compagini riuscirà a conquistare la promozione diretta nel campionato cadetto, tuttavia potrebbero incontrarsi più avanti nei playoff, dunque è un'ottima occasione per studiarsi a fondo, capire i difetti e le debolezze dell'avversario. Tutto materiale che potrebbe fruttare dividendi nel prossimo futuro.

Vediamo le probabili formazioni del match cominciando dall'Arezzo di mister Stefano Sottili, che utilizzerà il modulo base 4-4-2. Il portiere titolare sarà Borra, accompagnato nella difesa dei pali dal terzino destro Luciani, dal terzino sinistro Sabatino e dai due difensori centrali Solini e Barison. A centrocampo invece dovranno impostare la manovra Foglia e De Feudis, che vedranno sfrecciare sulle rispettive fasce di competenza l'esterno destro Bearzotti e l'esterno sinistro Arcidiacono. I due attaccanti risponderanno ai nomi di Polidori e Moscardelli, quest’ultimo a segno nell'ultima gara di campionato e sempre più bomber della compagine toscana con undici reti realizzate finora.

La Cremonese invece si presenterà al Città di Arezzo con il modulo 4-3-1-2, proposto più volte dal tecnico Attilio Tesser. In porta Ravaglia, che lavorerà assieme ai due terzini Salviato e Ferretti, schierati il primo a destra e il secondo a sinistra, e ai due difensori centrali Canini e Marconi. Il centrocampo si comporrà a rombo con il mediano di contenimento Belingheri, la mezzala destra Pesce, la mezzala sinistra Scarsella e il trequartista Perrulli, che andrà coinvolto spesso e volentieri fungendo da boa per i compagni. Il suo compito principale sarà quello di servire palloni invitanti per le due punte centrali, che saranno Stanco e Brighenti.

E' difficile stabilire chi deciderà di scoprirsi maggiormente e d'impostare la gara a suo modo. Nel Dna di entrambe le squadre è scritto di attaccare sempre e mettere in difficoltà i portatori di palla avversari con un pressing elevato, ma forse in questa circostanza particolare ci sarà un po' più di accortezza da parte dei due allenatori, che vogliono la vittoria ma sicuramente preferiscono non perdere per non compromettere definitivamente la seconda piazza. Quote: secondo SNAI il successo casalingo dell'Arezzo (segno 1) vale 2.25 volte l'importo giocato, il pareggio (segno X) paga 3.10 volte mentre la vittoria esterna della Cremonese (segno 2) permetterebbe di vincere 3.05 volte la posta.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Arezzo-Cremonese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

