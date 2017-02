DIRETTA ATLETICO MADRID BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LIGA, OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Atletico Madrid Barcellona, Match cruciale per il futuro immediato della Liga spagnola: appuntamento allo stadio Vicente Calderon nel pomeriggio di domenica 26 febbraio 2017, con fischio d’inizio previsto alle ore 16:15. Allo stadio Calderon di Madrid infatti andrà in scena una partita che potrà dire molto sulle reali ambizioni di entrambe le formazioni.

D'altronde l'Atletico con una vittoria potrebbe anche tornare in corsa per il titolo, sicuramente per la Champions League diretta. Barcellona che invece vincendo in terra madrilena confermerebbe la corsa a due con il Real per la vittoria del campionato. Dunque si prospetta una partita di quelle intense e soprattutto spettacolari anche considerando che entrambe hanno voglia di vincere.

L'Atletico è reduce dalla bella vittoria contro il Bayer Leverkusen in Germania che ha dato grande entusiasmo alla squadra di Simeone. Barcellona che invece vede nel campionato probabilmente l'unica ambizione massima per questa stagione. I catalani infatti hanno malamente perso l'andata degli ottavi col PSG e sono a rischio eliminazione dal torneo europeo. Gara che vedrà anche una cornice di pubblico spettacolare al Calderon di Madrid.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l'Atletico Madrid andrà in campo con il suo 4-4-2. Il tecnico argentino dell'Atletico punta su Moya ancora in porta nonostante il rientro di Oblak. In difesa previsti Vrsaljiko, Savic, Gimenez e Filipe Luis mentre in mezzo al campo spazio sicuro per Koke, Gabi, Niguez e Carrasco. In avanti ci sarà la solita coppia d'attacco formata da Gameiro e Griezmann che in queste settimane sta facendo molto bene. Dalla panchina Torres.

Nel Barcellona poche novità per Luis Enrique. Il tecnico dei catalani opterà per il 4-3-3. In porta giocherà ter Stegen con Roberto, Umtiti, Mathieu e Digne a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo agiranno André Gomes, Rakitic e Iniesta mentre in avanti il solito tridente composto da Messi e Neymar sugli esterni e da Suarez come punta centrale. Non cambierà nulla Luis Enrique rispetto all'ultima gara con il Leganes anche per dare continuità ai suoi uomini.

Atletico Madrid che anche in Champions League ha dimostrato una grande condizione dal punto di vista tecnico ed atletico. I ragazzi di Simeone fin dal primo tempo hanno fatto vedere grinta e qualità. Koke sempre più essenziale a centrocampo mentre in avanti sia Griezmann che Gameiro hanno fatto vedere qualità di un certo livello. In difesa molto bene l'ex Sassuolo, Vrsaljiko, che si candida ad essere l'erede naturale di Juanfran, uno che sulla fascia ha sempre corso tantissimo.

Il Barcellona ha invece in Messi l'elemento cruciale. Attorno a lui ruotano tutte le azioni della squadra catalana senza dimenticare anche l'importanza del vero geometra del centrocampo, lo spagnolo Iniesta. Micidiale sotto porta Suarez che contro l'Atletico Madrid potrebbe rivelarsi molto più che una spina nel fianco. Sarà una gara apertissima anche perché entrambe hanno bisogno dei tre punti: chi perde dovrà dire addio ai rispettivi obbiettivi e vedere così complicarsi la propria stagione.

La vittoria della formazione di casa stando alle quote del bookmaker Bwin è quotata a 3.00. Il pareggio tra Atletico Madrid e Barcellona viene invece quotato a 3.30, mentre la vittoria dei blaugrana a 2.30, dimostrazione che siano proprio loro ad essere favoriti in questo scontro diretto. La partita della Liga spagnola tra Atletico Madrid e Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento sarà Sport Plus HD, numero 205, telecronaca dalle ore 16:15. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

