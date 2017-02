Carrarese Pro Piacenza/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA CARRARESE PRO PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Carrarese Pro Piacenza sarà diretta dall’arbitro Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo: la partita è in programma domenica 26 febbraio 2017 alle ore 20:30. Nella sfida del girone A della 27esima giornata del campionato di Lega Pro fra Carrarese e Pro Piacenza si troveranno di fronte due squadre molto diversi e che stanno vivendo due diversi momenti delle rispettive stagioni. I padroni di casa, dopo aver conquistato una vittoria che sembrava aver risolto alcuni problemi e lacune, sono incappati nell'ennesima sconfitta stagionale, perdendo nettamente sul campo del Tuttocuoio.

La Pro Piacenza invece si è riscattata pienamente. Dopo aver perso di misura in casa del Pontedera gli emiliani hanno sfoderato una prestazione maiuscola contro l'Arezzo, secondo in classifica, sconfiggendo i toscani con un netto 3-1. Per la squadra allenata da mister Fulvio Pea si tratta del quarto successo nelle ultime cinque partite di campionato. Un andamento molto positivo, che meriterebbe di concludersi con l'approdo della squadra piacentina ai playoff. Attualmente il decimo posto dista cinque lunghezze, una distanza difficile ma non impossibile da colmare se la squadra resterà fino alla fine quella vista nelle ultime quattro settimane.

Andando ad approfondire nell'analisi che precede la sfida bisogna studiare le probabili formazioni che i due tecnici sceglieranno per cominciare la contesa. La Carrarese di mister Andrea Danesi si posizionerà sul manto erboso dello stadio dei Marmi utilizzando il modulo di base 4-3-3. Il tecnico si affiderà al lavoro dell'estremo difensore Lagormarsini, che si posizionerà fra i pali e li difenderà assieme al muro difensivo a quattro, composto dai due terzini Rampi e Foglio e dai due difensori centrali Benedini e Massoni.

La linea di centrocampo verrà occupata dal mediano di rottura Galloppa, che dialogherà alla sua destra con la mezzala Bastoni e alla sua sinistra con la mezzala Cristini. A completare la formazione dei toscani ci sarà il temibile tridente d'attacco, che verrà formato dall'ala destra Finocchio, dall'ala sinistra Floriano e dalla punta centrale Rolfini.

Per rispondere ad un atteggiamento molto offensivo degli avversari, la Pro Piacenza utilizzerà un coriaceo 4-4-2. In questo modo quella vecchia volpe di Fulvio Pea metterà senz'altro in difficoltà gli avversari, che troveranno molta densità all'interno del terreno di gioco. L'estremo difensore titolare sarà Fumagalli, assistito nella sua azione di difesa della porta dal terzino destro Calandra, dal terzino sinistro Bianco e dai due difensori centrali Bini e Mauro Belotti.

Il reparto di centrocampo vedrà giocare Barba e Pugliese, che saranno i due interni, e Aspas e Bazzoffia, che invece si posizioneranno sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. I due attaccanti centrali saranno Musetti e Pesenti, che hanno già dimostrato di avere una buona intesa nelle precedenti uscite e vogliono ripetersi.

La Carrarese, nonostante sia meno preparata dal punto di vista tecnico e tattico rispetto agli avversari, prenderà dalla sua il pallino del gioco. I toscani, anche grazie alla spinta del loro pubblico, produrranno un notevole sforzo nei primi minuti per tentare di sbloccare subito la gara, per poi agire in contropiede e sorprendere gli avversari. Le quote del match sono essenziali per chi volesse giocare qualche euro su questa partita. Secondo l'agenzia di scommesse Snai la vittoria interna della Carrarese è data a 2.30, mentre il pareggio e la vittoria fuori casa della Pro Piacenza hanno la sterssa quota, ovvero 3.05.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Carrarese-Pro Piacenza sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

