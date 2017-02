Chievo Pescara/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA CHIEVO-PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017, OGGI) - Chievo-Pescara, diretta dall'arbitro Claudio Gavillucci della sezione di Latina, si gioca domenica 26 febbraio 2017 alle ore 15.00 e sarà una sfida relativa alla settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Match impreziosito dalla presenza di Zdenek Zeman sulla panchina degli abruzzesi, che ha regalato una scossa a quella che fino a una settimana fa era l'unica formazione del massimo campionato a non aver ancora centrato una vittoria sul campo, fermandosi al successo a tavolino relativo alla trasferta contro il Sassuolo. Il tecnico boemo, già artefice della promozione in A (ritorno nella massima serie dopo vent'anni di assenza) della stagione 2011/12 degli abruzzesi, è tornato letteralmente col botto, col Pescara che ha travolto con un perentorio cinque a zero un frastornato Genoa. Zeman si è detto consapevole della difficoltà per il Pescara di sperare in una salvezza al momento lontana dieci punti, ma avendo firmato per un anno e mezzo per impostare un progetto a medio termine, ha chiesto ai suoi di regalare soprattutto divertimento ai tifosi avviliti da un campionato di sconfitte.

A quota trentadue punti, diciotto in più rispetto al Palermo terzultimo, sembra archiviata l'ennesima straordinaria salvezza di un Chievo capace di togliersi anche importanti soddisfazioni, nonostante la classifica dica che la squadra di Maran si stia avviando verso una chiusura di campionato senza rischi e senza acuti. La curiosità riguardo al match si concentrerà dunque soprattutto sull'effetto-Zeman, per capire se i demeriti del Genoa sono stati decisivi nella partita della settimana scorsa o se il boemo ha davvero portato una scossa elettrica nell'abulica stagione degli abruzzesi.

Aver sbancato i campi di Lazio e Sassuolo è stato sicuramente motivo d'orgoglio e merito per il Chievo di Maran, che sta dimostrando di voler onorare un campionato che in questo momento, a causa di una classifica eccessivamente dilatata, non sta regalando molti stimoli. Tra le mura amiche dello stadio Bentegodi però le cose non stanno andando altrettanto bene per i gialloblu veronesi, e dopo il pari senza reti contro l'Udinese è arrivato la settimana scorsa un ko contro un Napoli comunque capace di vantare un altro passo rispetto ai clivensi.

Undici gol subiti nelle ultime due partite contro Lazio e Torino sono costati invece l'esonero a Massimo Oddo per quanto riguarda il Pescara. La scelta della società è stata quella di puntare di nuovo su Zdenek Zeman, e l'incredibile cinque a zero inflitto al Genoa domenica scorsa è la prova di come la squadra abruzzese avrebbe potuto fare comunque di più, anche se come detto in precedenza l'effetto-boemo andrà ora testato in altre partite, a partire da quella del Bentegodi: un eventuale filotto di vittorie potrebbe clamorosamente spalancare l'orizzonte di una salvezza che ancora oggi sembra un'impresa impossibile.

Chievo e Pescara si ritrovano di fronte dopo l'ultimo precedente a Verona in Serie A, datato 31 ottobre 2012. Si tratta fra l'altro dell'unica sfida tra le due compagini in Veneto nella massima serie. Allora furono i gialloblu ad avere la meglio con un due a zero firmato dalle reti di Luciano e di Stoian nell'ultimo quarto d'ora di gara. Al 26 novembre del 2000, in Serie B, risale invece l'ultima vittoria abruzzese sul campo del Chievo, sempre con il punteggio di due a zero. Il 30 gennaio dello stesso anno, sempre nel campionato cadetto, le due squadre hanno fatto registrare l'ultimo pareggio in Veneto, uno zero a zero. Nel match d'andata a Pescara di quest'anno il Chievo è passato vincendo due a zero con i gol di Meggiorini e di Inglese.

Nonostante lo squillo lanciato dal Pescara nella precedente giornata di campionato, le agenzie di scommesse danno comunque fiducia al Chievo, con vittoria veronese quotata 1.88 da Unibet, mentre Bet365 alza fino a 4.50 la quota per il successo esterno e Bwin propone a 3.80 la quota del pareggio. Per Chievo-Pescara, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 15.00, diretta tv esclusiva sul canale 255 di Sky, ovvero Sky Calcio 5 HD, senza dimenticare la possibilità per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare di seguire l'incontro anche in diretta streaming video, collegandosi sul sito ufficiale skygo.sky.it.