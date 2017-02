Como Prato/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA COMO PRATO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Como Prato sarà diretta dall’arbitro Riccardo Panarese della sezione di Lecce, assistito dai guardalinee Rodolfo Zambelli di Finale Emilia ed Alessandro Salvatori di Rimini. Il Como, che arriva dalla sconfitta subita sul campo della Racing Roma, per la 27esima giornata del campionato di Lega Pro ospiterà allo stadio Giuseppe Sinigaglia il Prato, che attualmente occupa il penultimo posto della graduatoria del girone A. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

I lariani avevano acquisito un ottima posizione in chiave playoff, grazie a tre vittorie consecutive che li avevano rilanciati fino al quinto posto. Con la sconfitta rimediata nell'ultimo turno i comaschi sono stati superati dalla Giana Erminio, pertanto ora devono rimboccarsi le maniche per riuscire a riprendersi la posizione. Il Prato, sebbene la classifica sia abbastanza deficitaria, arriva meglio degli avversari a questo match. I gigliati infatti nell'ultima gara hanno battuto di misura il Renate, conquistando peraltro la terza vittoria in quattro giornate, e mantenendo due punti di distacco dalla Racing Roma. Per motivi diversi, dunque, la vittoria interessa ad entrambe e questo garantisce spettacolo, gol e divertimento per i tifosi che accorreranno sugli spalti dello stadio lombardo. Il match si disputerà domenica 26 dicembre alle ore 16:30.

Per quanto riguarda le formazioni, il Como di mister Fabio Gallo dovrebbe disporsi con il modulo 4-1-4-1, ma dovrà rinunciare a due uomini chiave come Fietta e Antezza, entrambi espulsi nella gara precedente. Il portiere titolare sarà Zanotti, davanti a lui retroguardia a quattro formata dal terzino destro Peverelli, dai difensori centrali Nossa e Fissore e dal terzino sinistro Marconi. Il ruolo di mediano verrà preso in consegna da Pessina, mentre sulla trequarti avversaria cercheranno di creare scompiglio l'ala destra Cristiani, l'ala sinistra Bertani e per vie centrali Di Quinzio e Cavalli. Infine il ruolo di punta avanzata verrà preso in consegna dal centravanti Chinellato.

La risposta del Prato consisterà nel modulo 4-4-2, il preferito dal tecnico Francesco Monaco perché in grado di dare equilibrio al proprio undici in entrambe le fasi di gioco. Fra i pali vedremo l'estremo difensore Melgrati, sostenuto nella difesa della porta dai due terzini Beduschi e Tomi (schierati rispettivamente a destra e a sinistra) e dai difensori centrali Ghidotti e Martinelli. Anche per il Prato un’assenza pesante per squalifica, visto che non potrà essere della partita il centrocampista Checchin. Al suo posto giocherà probabilmente Brondi che affiancherà Gargiulo, mentre sulle fasce agiranno Di Molfetta a destra e Piscitella a sinistra. Infine i due attaccanti saranno Tavano e Moncini.

Il Como, considerando il maggior tasso tecnico e la condizione di classifica, dovrebbe prendere in mano le redini dell'incontro, cercando di mettere sotto pressione gli avversari. Con il lavoro dei trequartisti l'obiettivo sarà quello di creare superiorità numerica nella trequarti nemica, per poi servire l'uomo smarcato quando la difesa collasserà. Quote: l’agenzia di scommesse Snai ritiene che il Como sia nettamente favorito per il successo e ne valuta la vittoria (segno 1) con una quota pari a 1,65. Il pareggio (segno X) paga 3,50 volte l'importo, mentre la vittoria esterna del Prato (segno 2) frutterebbe 5.25 volte la posta.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Como-Prato sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.