Crotone Cagliari/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie A 2017 26^giornata)

DIRETTA CROTONE CAGLIARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 26^GIORNATA) - Crotone-Cagliari sarà diretta dall’arbitro Orsato. Le due squadre si sfidano allo stadio Ezio Scida per la 26esima giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 26 febbraio 2017. Sfida delicata soprattutto per i pitagorici, fermi al penultimo posto della graduatoria con soli 13 punti racimolati. Alla convincente vittoria contro l'Empoli hanno fatto seguito quattro sconfitte di fila, che hanno mantenuto inalterata la distanza dalla zona salvezza. Con sempre meno punti a disposizione gli uomini di mister Davide Nicola non possono permettersi ulteriori passi falsi e giocheranno con il coltello fra i denti per cercare di strappare i tre punti.

Di fronte ci sarà un Cagliari che è vicino a conquistare la salvezza, avendo quattordici punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Nell'ultimo turno è arrivato un buon pareggio in trasferta, che ha interrotto il digiuno dei sardi, che non facevano punti lontano dal Sant'Elia dallo scorso dicembre, quando pareggiarono all'Adriatico contro il Pescara. In caso di successo la compagine dell'allenatore Massimo Rastelli certificherebbe la permanenza nella massima serie anche per la prossima stagione. Un ottimo risultato per una neopromossa, che ha comunque dimostrato di essere ambiziosa e di voler puntare ad un campionato di vertice nelle prossime annate sportive.

La formazione del Crotone sarà la migliore possibile, per cercare di tornare al successo e avvicinare la zona salvezza. Il modulo di gioco utilizzato da Nicola sarà il 3-4-2-1, con il quale sono arrivati risultati alterni. L'estremo difensore titolare sarà Cordaz, che coordinerà i movimenti della difesa a tre composta sul centro-destra da Ferrari, nel mezzo da Ceccherini e sul centro-sinistra dal capitano Claiton dos Santos. A centrocampo i due interni saranno Crisetig e Barberis, che verranno affiancati rispettivamente dall'esterno destro Rosi e dall'esterno sinistro Sampirisi. Sulla linea della trequarti avversaria si posizioneranno i fantasisti Acosty e Stoian, che daranno supporto all'unica punta centrale Falcinelli, capocannoniere della compagine calabrese.

Il Cagliari risponderà con il modulo 4-3-2-1 ad Albero di Natale, lo stesso con con i rossoblu hanno strappato un punto dal difficile campo di Marassi. Fra i pali verrà riproposto il giovane talento brasiliano Gabriel, coadiuvato dal terzino destro Padoin, dal terzino sinistro Murru e dai due difensori centrali Pisacane e Bruno Alves. A centrocampo nel ruolo di mediano di contenimento i tifosi vedranno giocare il greco Panagiotis Tachtsidis, che dialogherà con la mezzala destra Ionita e con la mezzala sinistra Dessena, capitano della squadra sarda. In posizione più avanzata si schiereranno il brasiliano Joao Pedro e il cileno Isla, reinventato trequartista da Rastelli, avendo già ricoperto questo ruolo quando vestiva la maglia dell'Udinese. L'unica punta centrale sarà Borriello, che sta reggendo da solo il peso dell'attacco cagliaritano.

La sfida verrà decisa molto probabilmente a centrocampo, dove il Cagliari sembra aver maggior qualità negli interpreti. Soprattutto i trequartisti, visto che Isla e Joao Pedro hanno un bagaglio di esperienza notevolmente più ampio rispetto ad Acosty e Stoian. Suggestiva la sfida a distanza fra Borriello e Falcinelli, i due migliori realizzatori delle squadre, che proveranno a dare la vittoria e a scalare le gerarchie nella classifica cannonieri. Soprattutto il Cagliari si è dimostrato molto pericoloso sui calci d'angolo, quindi il Crotone dovrà difendere con particolare concentrazione in questo tipo di situazioni, senza concedere metri ai rispettivi avversari.

Giocando in casa il Crotone è dato per favorito dalle agenzie di scommesse, che però non si sentono di escludere un possibile colpo esterno del Cagliari. Snai ad esempio valuta la vittoria dei pitagorici con una quota pari a 2.60 volte la posta. La vittoria in trasferta del Cagliari invece permetterebbe agli scommettitori di incassare una vincita pari a 2.75 volte l'importo scommesso. Infine il pareggio paga più delle altre giocate, avendo una quota di 3.30 volte.

