DAYTONA 500/ Pronti al via: caccia a Denny Hamlin, vincitore nel 2016 (oggi 26 febbraio 2017)

DAYTON 500: TUTTO PRONTO PER LA GARA AUTOMOBILISTICA PIU' IMPORTANTE DELL'ANNO, NEL 2016 IL PRIMATO A DENNY HAMLIN (OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - E' il grande giorno della Daytona 500, la gara automobilistica più importante dell'anno che si tiene come sempre al Daytona International Speedway in Florida. L'inizio della gara è fissato per le ore 2 pomeridiane locali, e si svolgerà su una distanza di duecento giri per un totale di cinquecento miglia (ottocentocinque chilometri). La Daytona 500 è stata denominata il 'Superbowl' dell'automobilismo, visto che la gara è tenuta ogni anno a fine febbraio ed è la più importante per tutti gli appassionati di questo sport. Al vincitore viene assegnato L'Harley J. Earl Trophy, intitolato così perchè Harley Earl per diversi anni è stato uno dei commisioner più importanti della NASCAR, lo scorso anno il trofeo andò a Denny Hamlin del team Joe Gibbs con la sua Toyota che ha terminato la gara in tre ore, dieci minuti e due secondi. Proprio nel 2016 Denny Hamlin ha avuto un margine di vittoria su Martin Truex Jr nel fotofinish di 0.01 secondi, il traguardo più vicino nella storia della Daytona 500.

