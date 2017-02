DOMENICO BERARDI VIDEO, DELUDE ALLA 100ESIMA PARTITA IN SERIE A: FALLISCE IL RIGORE E RISCHIA L'ESPULSIONE (SASSUOLO-MILAN) - Una giornata da dimenticare per Domenico Berardi, che ha fallito un rigore in Sassuolo-Milan e ha rischiato anche di essere espulso dall'arbitro Calvarese. Proprio nella giornata in cui festeggia le 100 presenze in Serie A, un traguardo storico per il 22enne, Berardi finisce nell'occhio del ciclone: pallonata volontaria a Deulofeu mentre lo spagnolo era a terra, quindi rischia il secondo giallo e la conseguente espulsione, ma viene graziato dal direttore di gara. Il Milan, vittima preferita dell'attaccante del Sassuolo, si "vendica". L'allenatore Eusebio Di Francesco ha preso le sue difese al termine della partita: «È etichettato in maniera negativa. Mi dispiace, perché questi eventi condizionano la squadra, come l'errore dal dischetto. A volte è preso troppo di mira da parte degli arbitri». Questa prestazione potrebbe incidere sul suo futuro: la Juventus non sembra convinta della crescita di Berardi dal punto di vista mentale e allora potrebbe farsi avanti la Fiorentina, che sta pensando anche all'allenatore neroverde, stando a quanto riportato da La Nazione. Berardi sembrava fuori mercato per la Fiorentina fino a qualche mese fa, ma ora la sua valutazione potrebbe essere abbordabile per la società viola, complice soprattutto una stagione finora sottotono. Clicca qui per vedere il rigore sbagliato da Berardi.

