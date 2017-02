Diretta/ Inghilterra Italia rugby info streaming video e tv, risultato live, cronaca (DMax 6 Nazioni 2017, oggi)

DIRETTA INGHILTERRA-ITALIA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA DELLA PARTITA (DMAX 6 NAZIONI 2017, TERZA GIORNATA OGGI DOMENICA 26 FEBBRAIO) – Inghilterra Italia, diretta dall'arbitro francese Romain Poite, è una partita valida per la terza giornata del torneo 6 Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi, domenica 26 Febbraio, naturalmente presso il mitico Twickenham Stadium di Londra, dove andrà in scena la partita in cui la nazionale inglese di rugby ospiterà la nazionale italiana. Squadre che vivono due momenti antitetici, con l'Inghilterra prima in classifica e a punteggio pieno con 8 punti in classifica, mentre l'Italia è fanalino di coda del girone con ancora 0 punti a referto e con un pesante svantaggio dalla penultima, -5 dalla Scozia. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI INGHILTERRA-ITALIA: LA PARTITA IN TEMPO REALE

Inglesi che nelle prime due partite del girone hanno sconfitto due avversari molto ostici, prima la Francia grazie a un 19-16 maturato nel finale con una meta di Ben Te'o a 10 minuti dalla fine, mentre nella seconda partita, la nazionale inglese ha sconfitto il Galles per 16-21, sempre grazie ad una meta di Elliot Daly a soli 3 minuti dallo scadere. Spedizione inglese che è partita in questo torneo con l'obbiettivo della vittoria finale. L'Italia invece, nelle prime due partite ha sofferto molto, ricevendo due pesanti sconfitte con solo 17 punti segnati e ben 96 subiti. Nel primo match della competizione, la nazionale azzurra ha ospitato il Galles venendo sconfitta per 7-33, mentre nella seconda partita ha ricevuto una sconfitta pesantissima per 10-63 contro l'Irlanda. Obbiettivo dell'Italia è evitare l'ennesimo ultimo posto in questa competizione.

Il copione del match sarà tutto a favore dell'Inghilterra che dovrebbe prendere in mano il pallino del gioco fin dai primi minuti e imporre il suo bel gioco. All'Italia non resterà che ottimizzare la difesa e affidarsi alle giocate dei suoi migliori atleti. Punti di forza della nazionale inglese sono sicuramente Owen Farrell, ottimo tiratore sui piazzati che sta disputando una grande stagione anche nei Saracens, e Elliot Daly, velocista che ha già realizzato due mete in questo torneo. Per quanto riguarda la nazionale italiana, i giocatori più pericolosi saranno il capitano Sergio Parisse, vera anima della squadra e il corridore Edoardo Gori, capace dell'unica meta messa a segno dagli azzurri in questo torneo.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Inghilterra-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Per la partita dell'Italia, l'appuntamento sarà con la telecronaca e il commento tecnico di Antonio Raimondi e Vittorio Munari e i contributi da bordo campo dell'inviato Francesco Bissolotti, che sono i volti di questa emittente che punta molto sul rugby, con in aggiunta alle partite live anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

D Max in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche tramite la pagina Facebook (Federazione Italiana Rugby) e il profilo Twitter (@Federugby) della Federazione Italiana, ma anche quelli ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che in italiano è @RBSSei. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI INGHILTERRA-ITALIA: LA PARTITA IN TEMPO REALE