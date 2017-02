Diretta Inter Roma/ Info streaming video e tv, Probabili formazioni, quote, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA INTER ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI) - Inter Roma, diretta dall'arbitro Paolo Tagliavento della sezione di Terni che avrà al suo fianco i guardalinee Cariolato e Meli, il quarto uomo Passeri e i giudici di porta Damato e Di Bello, è il posticipo domenicale della ventiseiesima giornata di Serie A 2016-2017 nonché il match di cartello di tutto il weekend calcistico: la partita in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano comincerà alle ore 20.45. Per l'Inter è arrivato il momento della verità, finalmente capiremo se la squadra di Pioli potrà puntare realmente al terzo posto e a rientrare in corsa almeno per i play-off di Champions League oppure se ai nerazzurri manca ancora qualcosa tecnicamente per competere con le big del campionato italiano. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI INTER ROMA DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2016-2017

Di certo Stefano Pioli, da quando è approdato ad Appiano Gentile, ha fatto un grandissimo lavoro riuscendo a dare un'identità a una squadra dove tutti giocavano per conto proprio soprattutto ai tempi di De Boer, il tecnico di Parma aveva già dato un saggio delle proprie qualità di allenatore un paio di anni fa sulla panchina della Lazio e oggi si sta prendendo una grossa rivincita nei confronti della società biancoceleste che poco meno di un anno fa gli aveva il benservito dopo una stagione difficile in cui il mister non aveva potuto lavorare nelle migliori condizioni possibili, grazie a lui l'Inter è risalta fino al quarto posto in classifica, distanziando alcune pretendenti come Fiorentina e Milan che nell'ultimo periodo hanno perso contatto e scavalcando una squadra come la Lazio che, a meno di improvvisi cali di rendimento, darà filo da torcere ai nerazzurri fino all'ultima giornata.

In casa l'Inter non perde un colpo, dopo il clamoroso KO interno per mano del Cagliari lo scorso 16 ottobre il club meneghino ha sempre vinto tra le mura amiche del Meazza, la Roma è dunque avvisata: fare risultato a Milano non sarà un'impresa semplice nemmeno per la squadra di Spalletti che sta attraversando uno straordinario momento di forma. Fatta eccezione della solita Juventus, i giallorossi hanno la rosa con il più alto tasso tecnico di tutta la Serie A, e con il ritorno in pianta stabile di Salah rientrato dalla Coppa d'Africa persa d'un soffio con il suo Egitto nella finalissima contro il Camerun i capitolini hanno ritrovato un'ottima alternativa in attacco, dove Edin Dzeko spadroneggia letteralmente con i suoi 19 gol, assieme a Higuain il miglior realizzatore di tutto il campionato, per non parlare poi delle 9 reti realizzate finora in Europa League, il bosniaco è di gran lunga l'uomo che deve temere di più in assoluto la retroguardia nerazzurra che dovrà pure fare a meno dello squalificato Miranda, mentre in avanti tornerà Icardi che ha terminato di scontare le due giornate di squalifica per gli insulti all'arbitro Rizzoli nell'ormai famosa gara contro la Juventus di qualche settimana fa.

Nel match d'andata che si è disputato all'Olimpico di Roma lo scorso 2 ottobre, i capitolini si sono imposti per 2 a 1: inutile per gli ospiti il momentaneo pari di Ever Banega, a decidere la contesa ci hanno pensato Dzeko e Icardi, che però ha segnato nella porta sbagliata condannando i nerazzurri al KO. Per quanto riguarda i precedenti a Milano, il bilancio storico parla di 44 vittorie per l'Inter, 14 successi per la Roma e 25 pareggi: 154 i gol complessivamente realizzati dai nerazzurri, 85 quelli messi a segno dai giallorossi.

Quote molto interessanti per Inter Roma, che rendono bene l'idea del grande equilibrio tra le due formazioni e che oscillano tra il 2,60 di Tipico.it per l'1 dei padroni di casa e il 2,80 di Bet365 per il 2 degli ospiti, passando per il 3,60 di WilliamHill in caso di parità. Considerati gli attacchi piuttosto prolifici delle due squadre, nessuna meraviglia che l'Over (1,72 su PaddyPower) abbia una quota più bassa rispetto all'Under (2,20 su Unibet). Chi vuole scommettere sul risultato esatto sappia che il 2-1 a favore dell'Inter oppure della Roma è quotato, in entrambi i casi, a 9,00 su Tipico.

Sky Sport e Mediaset Premium non potevano di certo trascurare un match importante come quello tra Inter e Roma: verrà infatti data un'ampia copertura televisiva all'evento sia sul digitale terrestre (canali 370 e 380 con un lungo pre e post-gara) che sul satellite (canali 201, 206, 209 e 251 della piattaforma) che garantiranno la diretta tv dell'incontro a partire dalle ore 20.45 quando verrà dato il calcio d'inizio. Valida come sempre l'alternativa della diretta streaming per chi si trovasse fuori casa ma vorrebbe comunque seguire l'interessantissimo match che vede di fronte due tra le squadre più in forma del momento, con le app di Sky Go e Premium Play per smartphone e tablet, o in alternativa collegandosi agli indirizzi skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.