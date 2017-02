Diretta/ Monza-Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley Superlega Raisport, oggi)

DIRETTA GI GROUP MONZA-DIATEC TRENTINO:INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE SUPERLEGA 25^ GIORNATA, OGGI) – Monza-Trento, diretta dagli arbitri Stanassi e Tanasi, è la partita di volley maschile in programma per oggi 26 febbraio alle ore 18.00, valida per la 25^ giornata del campionato di Superlega, al suo ultimo turno della regular season. In questa ultima giornata di campionati si affronteranno al Palazzetto dello Sport di Monza due squadre che ultimamente stanno vivendo due momenti diametralmente opposti, con gli ospiti secondi in classifica a 56 punti e 4 vittorie nelle ultime cinque partite; mentre i padroni di casa, seppur pienamente in zona play-off non trovano la vittoria dallo scorso 20 Gennaio.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA - - - - CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI MONZA-TRENTO ( da raiplay.it)

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il classico sestetto formato da Vissotto, Botto, Fromm, Beretta, Verhees e Rizzo come libero, mentre Angelo Lorenzetti, allenatore della Diatec Trentino, dovrebbe confermare i titolari che hanno avuto la meglio per 3-0 su Modena la scorsa settimana: Nelli, Urnaut, Lanza, Solè, Van de Voorde e Colaci come libero. Vero punto di forza su cui fare riferimento per la Gi Group Monza sarà lo schiacciatore Iacopo Botto, migliore dei suoi nell'ultimo match perso 3-1 a Molfetta. Per la Diatec Trentino, inutile dirlo, il punto di riferimento sarà Filippo Lanza, punto fisso della squadra trentina e della nazionale Italiana. Nessuna assenza pesante nelle due squadre che giocheranno a pieno potenziale questa sfida dal gusto di play-off. La chiave tattica per i padroni di casa sarà sicuramente la limitazione di Lanza, autentico martello pneumatico se lasciato in totale libertà. Gli ospiti, favoriti sulla carta, dovranno stare attenti oltre che al già citato Botto, anche all'altro schiacciatore di squadra, il brasiliano Vissotto Neves. Per quanto riguarda i bookmakers, le quote dovrebbero essere nettamente a favore degli ospiti, alla ricerca del primato in classifica. La quota dei padroni di casa di Monza non è però da disdegnare, dato che il colpaccio contro la seconda della classe non è da escludere. Per il momento nessuna quota è ancora attiva, ma anche il risultato di 0-3 per gli ospiti di Trentino potrebbe essere una quota interessante.

Ricordiamo infine che la partita tra Monza e Trento sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha riservato a tale evento spazio sul palinsesto del proprio canale tematico Raisport, visibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video dell’incontro tramite il servizio raiplay.it.

© Riproduzione Riservata.