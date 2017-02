Diretta/ Sassuolo Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA SASSUOLO-MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI) - Sassuolo-Milan, diretta dall'arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, si gioca domenica 26 febbraio 2017 alle ore 15.00 e sarà un match valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Si affronteranno due squadre che stanno vivendo una stagione piuttosto diversa. Dopo aver toccato l'anno passato il punto più alto della propria storia, con il sesto posto nella massima serie e la qualificazione in Europa League, il Sassuolo quest'anno ha pagato l'essere costretto a giocare su tre fronti, soprattutto nel periodo in cui ha dovuto affrontare la fase a gironi della competizione continentale. Il risultato è stato rappresentato da una sequela di infortuni che ha costretto i neroverdi a soffrire molto anche in campionato.

Pur tra alti e bassi, la situazione è migliorata sensibilmente in questi primi due mesi del 2017, riportando la squadra grazie a tre vittorie consecutive in trasferta a quota trenta punti, a ben sedici lunghezze dal Palermo terzultimo e senza nessun possibile coinvolgimento nella lotta per non retrocedere.

Al Mapei Stadium però le cose non vanno altrettanto bene, e proverà ad approfittarne un Milan che con orgoglio sta restando aggrappato al treno europeo. I rossoneri hanno superato un momento difficilissimo che tra infortuni e squalifiche rischiava di metterli fuori gioco nella corsa al ritorno in campo continentale, dal quale mancano da ben tre stagioni. Ora c'è da confermare quanto di buono fatto vedere anche nelle ultime uscite senza tanti titolari.

Sassuolo completamente altalenante nelle ultime giornate di campionato: tre vittorie consecutive in trasferta contro Pescara, Genoa ed Udinese, due sconfitte di fila in casa contro Juventus e Chievo. Alla fine la squadra di Di Francesco è riuscita a scacciare i fantasmi che prima di Natale la vedevano potenzialmente risucchiata verso la zona retrocessione: ora l'obiettivo sarà nobilitare una stagione che non potrà però portare alla ribalta europea, come accaduto un anno fa.

Dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, il Milan si è invece completamente ripreso, prima riuscendo a sbancare il campo del Bologna pur dopo essersi ritrovato a giocare in nove uomini, quindi pareggiando in rimonta una partita in casa della Lazio in cui i biancocelesti erano riusciti a mettere alle corde la squadra di Montella, ed infine piegando in uno scontro diretto decisivo in zona Europa League la Fiorentina a San Siro, grazie al gol della vittoria di Deulofeu che si sta rivelando il vero valore aggiunto di questa seconda parte della stagione per i rossoneri.

Tre i precedenti a Sassuolo, da quando la formazione emiliana è arrivata a giocare nella massima serie, ed i neroverdi sono sempre usciti vincitori da tutti i confronti. E' accaduto nel 2014, nel 2015 e per l'ultima volta nel 2016, quando la sfida era uno scontro diretto importantissimo per entrare in Europa League. Match deciso dalle reti di Duncan e Sansone per gli emiliani, mentre nella partita d'andata di questa stagione il Milan si è imposto con un rocambolesco quattro a tre, rimontando dall'uno a tre fra le proteste della squadra di Di Francesco relativamente alla direzione arbitrale, episodi controversi che non hanno impedito però al Milan di competare una rimonta preziosa.

Per quanto riguarda le quote sulla partita di domenica, secondo i bookmaker la differenza di stimoli potrebbe fare la differenza, anche se per questa trasferta il Milan dovrà trovarsi a fronteggiare ancora molte assenze. La vittoria rossonera viene quotata 2.62 da William Hill, mentre il ritorno alla vittoria in casa da parte del Sassuolo viene prposto ad una quota di 2.85 da Unibet. Bwin propone invece a 3.30 la quota relativa al pareggio.

Diretta tv su doppia piattaforma pay per Sassuolo-Milan, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 15.00. Gli abbonati Mediaset Premium potranno seguire l'incontro sul canale Premium Sport HD e in diretta streaming video sul sito play.mediasetpremium.it, mentre saranno tre i canali che trasmetteranno il match sul bouquet satellitare di Sky. Si tratta di Sky Sport Mix HD (numero 106), Sky Sport 1 HD (numero 201) e Sky Calcio 1 HD (numero 251), mentre per lo streaming via internet gli abbonati si potranno collegare sul sito skygo.sky.it.