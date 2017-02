Diretta/ Super-G maschile Kvitfjell streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi domenica 26 febbraio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SUPER-G MASCHILE KVITFJELL STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017) – La partenza del primo atleta che si presenterà al cancelletto di partenza avrà luogo alle ore 12.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Oggi la Coppa del mondo di sci alpino maschile fa ancora tappa a Kvitfjell, in Norvegia, dove andrà in scena il super-G che completa un weekend scandinavo decisamente lungo per il Circo Bianco, dal momento che sulle piste olimpiche di Lillehammer 1994 abbiamo già vissuto nei giorni scorsi due discese consecutive. Sono passati i Mondiali, ci accingiamo dunque a vivere il gran finale della Coppa del Mondo e anche oggi speriamo che possano essere protagonisti Dominik Paris e Peter Fill, le due punte della velocità azzurra (mentre Christof Innerhofer è purtroppo assente per infortunio): andiamo dunque subito a vedere quali sono tutte le modalità in cui potremo seguire il super-G di Kvitfjell.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL SUPER-G MASCHILE DI KVITFJELL PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 12.00)

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kvitfjell (www.fis-ski.com).

In super-G sono in programma solo sei gare nella stagione di Coppa del Mondo è questa è già la quinta e dunque penultima - dopo resterà solamente il super-G delle Finali di Aspen a metà marzo. Si avvicina il momento dei verdetti, oltre che l'occasione per una rivincita dei Mondiali che hanno visto vincitore un po' a sorpresa in questa specialità il canadese Erik Guay, anche se il primo favorito è il padrone di casa Kjetil Jansrud, che è anche molto vicino alla conquista della Coppa di specialità. Speriamo poi che possano fare grandi cose anche Peter Fill e Dominik Paris: in questa stagione in super-G ha fatto bene soprattutto Paris, ma entrambi possono puntare a salire sul podio. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL SUPER-G MASCHILE DI KVITFJELL PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 12.00)

© Riproduzione Riservata.