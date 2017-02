Feralpi Salò Parma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA FERALPI SALO’ PARMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Feralpi Salò Parma sarà diretta dall’arbitro Giosuè Mauro D’Apice. La partita delle ore 16.30 sarà sicuramente una delle gare più interessanti del girone B della Lega Pro. La formazione emiliana vuole vincere questo campionato e con l'arrivo di D'Aversa in panchina sembra aver trovato quella continuità che mancava. Contro però ci sarà una Feralpi Salò che pur avendo avuto fin qui un andamento assai altalenante, non vuole comunque perdere la possibilità di giocare i play-off. Una gara davvero molto intrigante anche perché in campo ci saranno svariati calciatori di un certo livello e soprattutto la voglia di ottenere i tre punti senza lasciare spazi agli avversari. La Feralpi Salò non può sbagliare anche perché si tratta di una sfida troppo importante e che potrebbe regalare quell'entusiasmo che manca alla formazione di Serena. In casa Parma la corsa col Venezia per il primo posto è aperta e perciò non si possono commettere passi falsi contro un'ottima squadra come la Feralpi Salò.

La Feralpi Salò scenderà in campo con il 3-4-3 che molto bene ha fatto nell'ultima gara giocata a Forlì. In porta ci sarà Caglioni con Gambaretti, Ranellucci e Aquilanti a comporre il trio di difesa. In mezzo al campo spazio a Settembrini e Davì come interni, mentre sugli esterni agiranno Parodi e Liotti. In avanti giocheranno dal primo minuto Bracaletti, Ferretti e Guerra. Andrà in panchina invece l'uruguaiano Surraco che sta ancora cercando di raggiungere la migliore condizione dopo essere arrivato a gennaio dalla Ternana.

Nel Parma invece D'Aversa non vuole alterare gli equilibri. Il modulo sarà sempre il 4-3-3 molto offensivo e che vedrà l'ex Avellino, Frattali in porta. Difesa a quattro con Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli e Nunzella mentre in mezzo al campo agiranno Scaglia, Scozzarella e Munari. In avanti spazio al tridente offensivo composto da Nocciolini, Baraye e Calaiò pronti a far male come successo contro la Sambenedettese.

La Feralpi Salò ha un modo di giocare molto ordinato e che basa molto sugli esterni d'attacco ovvero Bracaletti e Guerra. Entrambi possono far male al Parma che è una squadra che spesso soffre le avversarie veloci e tecniche. La difesa è sempre abbastanza solida anche se da qualche settimana fatica a trovare un ordine. Il Parma invece punta molto su Nocciolini, Calaiò e Baraye, tre elementi che in questa categoria possono fare la differenza. Gli uomini di D'Aversa hanno comunque mostrato una certa fragilità difensiva di non poco conto.

Per ciò che riguarda invece il mondo delle scommesse, Bwin propone la vittoria della formazione lombarda con una quota di 3.25. A 3.10 invece è quotato il pareggio mentre il 2 a 2.10. Mister Serena ha ammesso che la sua Feralpi Salò sta tornando a macinare gioco e perciò non vuole vedere più gli errori delle ultime settimane. Positiva la prova di Forlì che ha messo in mostra un'ottima formazione. Invece il tecnico del Parma, D'Aversa, ha confessato di essere pronto a portare avanti fino alla fine il duello con il Venezia per la conquista della serie B diretta. Sarà una sfida avvincente da qui alla fine anche perché entrambe hanno voglia di dare spettacolo.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Feralpi Salò-Parma sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

