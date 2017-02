Genoa-Bologna/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie A 2017 26^giornata)

DIRETTA GENOA BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 26^GIORNATA) - Genoa-Bologna sarà diretta dall’arbitro Rocchi. Entrambe in un momento non felicissimo, Genoa e Bologna si sfidano allo stadio Luigi Ferraris in Marassi per la 26esima giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 26 febbraio 2017. I padroni di casa, dopo una buona partenza che li aveva visti battere anche la capolista Juventus, hanno subito un crollo verticale, sprofondando nei bassifondi della graduatoria. La permanenza nella categoria non è a rischio, visto il passo lento delle ultime tre della classe, ma il presidente Enrico Preziosi ha deciso di correre ai ripari, esonerando il tecnico Ivan Juric e affidandosi all'esperto Andrea Mandorlini che si è già insediato sulla storica panchina del Grifone. In casa Bologna la situazione non è molto diversa. I felsinei hanno perso le ultime quattro gare in campionato, di cui tre in casa, peraltro rimediando brutte figure come il 7-1 subito contro il Napoli e la sconfitta contro il Milan con la doppia superiorità numerica.

Un momento non facile per mister Roberto Donadoni, che ultimamente si è lamentato parecchio per alcuni decisioni arbitrali discutibili a suo dire. Le due compagini sono separate da due soli punti e mantengono comunque un margine rassicurante rispetto al terzultimo posto occupato dal Palermo. La squadra che vincerà potrà dirsi praticamente già salva con oltre due mesi di stagione ancora da disputare, la sconfitta invece dovrà rimboccarsi le maniche per conquistare quanto prima la salvezza.

Il Genoa, visto il cambio di allenatore, potrebbe cambiare qualcosa nell'assetto tattico. Mandorlini infatti è un cultore del 4-3-3 e ha già fatto capire in conferenza stampa che adotterà questo schieramento. Frai pali giocherà l'estremo difensore Lamanna, visto che il titolare Perin si è gravemente infortunato. Dinanzi a lui la linea difensiva a quattro prevederà l'impiego di Orban e Burdisso nel mezzo, di Izzo sulla destra e Laxalt a sinistra. A centrocampo il mediano di contenimento sarà Cataldi, affiancato dalle due mezzali Hiljemark e Rigoni. Tridente d’attacco con Lazovic e Palladino ai fianchi di Giovanni Simeone, capocannoniere della squadra ligure con dieci reti realizzate e già obiettivo di diversi top club per la prossima sessione estiva del calciomercato.

La risposta del Bologna consisterà nel modulo di gioco 4-3-3, lo stesso con cui gli emiliani sono stati sconfitti dall'Inter fra le mura amiche la scorsa settimana. Il portiere titolare sarà ancora il brasiliano Da Costa, protetto dalla linea a quattro di difesa composta dal terzino destro Mbaye, dal primo difensore centrale Torosidis, dal secondo difensore centrale Oikonomou e dal terzino sinistro Masina. A centrocampo nello slot di mediano ci sarà spazio per Nagy, affiancato dalle mezzali Pulgar e Dzemaili. In attacco il tridente sarà formato dall'ala destra verdi, dall'ala sinistra Krejci e dalla punta centrale Petkovic.

Il Genoa, davanti al proprio pubblico, ha bisogno di scuotersi dal torpore delle ultime settimane e di conquistare una vittoria convincente anche dal punto di vista del gioco espresso. Quindi la squadra opererà una discreta pressione sui portatori di palla, cercando di costringere i bolognesi all'errore. Un'arma molto pericolosa del Grifone sono i tagli in profondità sia della punta centrale sia delle due mezzali che si inseriscono dalle retrovie, cogliendo impreparati i difensori centrali. In particolare Rigoni è abile ad arrivare alla conclusione senza essere intercettato dalle maglie difensive e in diversi occasioni è stato servito a rimorchio dai precisi cross di Laxalt e Lazovic.

Si tratta di un match piuttosto equilibrato, ma i bookmakers hanno già deciso quale sarà la squadra favorita per la vittoria finale. Il fattore casa gioca a favore del Genoa. La vittoria dei liguri è data dall'agenzia di scommesse Snai ad una quota pari a 2.05 volte l'importo giocato. Il pareggio invece permetterebbe di intascare una somma elevata, corrispondente a 3.30 volte l'importo giocato. Per concludere il successo esterno del Bologna permetterebbe di vincere addirittura 3.80 volte la somma giocata all'inizio.

La partita di Serie A Genoa-Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Diretta tv di Genoa-Bologna anche su Mediaset Premium: il canale di riferimento sarà Premium Calcio 2, numero 383. Per gli abbonati diretta in streaming video tramite l'applicazione Premium Play.