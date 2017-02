Giana Erminio Olbia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA GIANA ERMINIO OLBIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Giana Erminio-Olbia sarà diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia: la partita è in programma domenica 26 febbraio 2017 alle ore 16:30. La Giana Erminio e l'Olbia arrivano con due stati d'animo completamente opposti allo scontro della 27esima giornata del girone A del campionato di Lega Pro. I lombardi hanno vinto tre delle ultime quattro giornate di campionato e nell'ultimo turno sono riusciti ad espugnare lo stadio Armando Picchi di Livorno con una sofferta ma meritata vittoria per 1-0. Grazie a quei tre punti la squadra è balzata al quinto posto in classifica, superando il Como e mettendosi in posizione favorevole per il rush finale di campionato. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

L'Olbia, come detto poc'anzi, vive invece un momento totalmente opposto. I sardi non riescono più a trovare il bandolo della matassa e hanno perso quattro gare di fila, di cui l'ultima settimana scorsa contro il Piacenza fra le mura amiche. Ora la zona playout è a soli tre punti di distanza e la squadra comincia a subire anche un po' di pressione psicologica. Vedremo se questa sarà la gara della svolta per loro, oppure non farà altro che affossarli ulteriormente.

Adesso andiamo a consultare velocemente le due formazioni che potrebbero scendere in campo dal primo minuto di gioco. Cominciamo dai padroni di casa della Giana Erminio, che nell'impianto comunale Città di Gorgonzola verranno schierati da mister Cesare Albé con il compatto modulo di base 4-4-2. Una scelta obbligata per l'allenatore, viste le caratteristiche peculiari di alcuni elementi della rosa. Fra i pali si potrà assistere alla prestazione dell'estremo difensore Viotti, sostenuto nella difesa della porta dal terzino destro Perico, dal terzino sinistro Augello, dal primo difensore centrale Montesano e dal secondo difensore centrale Bonalumi. A centrocampo i due interni saranno Marotta e l'esperto Pinardi, che verranno assistiti sulle fasce dall'esterno destro Chiarello e dall'esterno sinistro Giovine. I due attaccanti centrali saranno Gullit e Bruno.

L'Olbia, guidata dal tecnico Michele Mignani, proporrà un modulo leggermente più offensivo per sfruttare la qualità del trequartista Cossu. Il portiere titolare sarà Ricci, che coordinerà i movimenti della difesa composta dal terzino destro Pinna, dal terzino sinistro Pisano e dai due difensori centrali Cotali e Dametto. A centrocampo lo slot di mediano di copertura verrà preso in consegna da Feola, che verrà affiancato dalla mezzala destra Piredda e dalla mezzala sinistra Geroni. Come detto in precedenza sulla trequarti avversaria si muoverà il fantasista Cossu, che riceverà molti palloni e cercherà di servirli agli attaccanti. Le due punte centrali per concludere saranno Kouko e Ogunseye.

Sulla carta è una sfida sbilanciata, considerando sia le qualità della rosa che l'attuale situazione di classifica. Senza dubbio servirebbe una spinta d'orgoglio dell'Olbia per uscire dalla situazione complicata in cui si trova. Bisogna anche considerare che il campionato di Lega Pro ha spesso regalato sorprese in momenti inaspettati. Chissà che non sia anche questo il caso e che i sardi non possano riscattarsi dopo un mese in apnea. Non resta che andare a controllare le quote relative al match. Per la vittoria casalinga della Giana Erminio l'agenzia di scommesse Snai paga 1.80 volte l'importo scommesso. Il pareggio è dato a 3.20 volte, mentre il successo esterno dell'Olbia a 4.40.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Giana Erminio-Olbia sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

