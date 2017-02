INGHILTERRA ITALIA RUGBY/ Pronostico 6 nazioni 2017, Bollesan: vittoria azzurra a Twickenham? Impossibile (esclusiva)

INGHILTERRA ITALIA, RUGBY PRONOSTICO 6 NAZIONI, IL PUNTO DI MARCO BOLLESAN (ESCLUSIVA) – Siamo ormai giunti alla terza giornata del torneo di rugby del 6 Nazioni,con l'Italia che oggi alle 15 giocherà a Twickenham contro l'Inghilterra. Gli azzurri nelle prime due partite hanno perso nettamente all'Olimpico contro Galles e Irlanda: una vera delusione quindi dopo il bel successo contro il Sudafrica registrato orai diverse settimane fa. Ora affronteremo l'Inghilterra, una vera bestia nera per la nazionale italiana, che non è mia riuscita a vincerla e anche oggi rischiamo di prendere un’altra lezione di gioco, di perdere nettamente. I nostri avversari hanno vinto entrambe le loro partite nelle prime due giornate del 6 nazioni e di diritto si parla dall’Inghilterra come la nazionale più forte al mondo assieme agli All Black. Per presentare la terza giornata del 6 Nazioni che ha visto ieri Irlanda- Francia e Scozia-Galles abbiamo sentito Marco Bollesan, ex rugbysta ed ex allenatore della nazionale italiana: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Cosa dire delle prime due partite dell'Italia nel 6 Nazioni? Purtroppo non c'è molto da dire, abbiamo perso anche di tanto. Questo è il valore del rugby italiano attualmente. Si può dire che i nostri giocatori forse non erano così caricati come quelli di Galles e Irlanda!

O' Shea conferma in blocco i 31 giocatori di Galles e Irlanda, è una buona mossa? Magari c'è qualcosa di meglio, O'Shea però avrà fatto le sue scelte, non è che in questo momento si possono trovare giocatori di grande livello.

Cosa si attende per quest'incontro con l'Inghilterra? Speriamo di non prendere troppi punti, ci sarà il rischio di tutto questo in effetti. L'Inghilterra non l'abbiamo mai battuta nella nostra storia. Ho paura che l'Italia possa crollare nel secondo tempo cosa che è sempre successa.

Quali sono i motivi di tutto questo? I giocatori italiani non sono eccezionali e poi non tengono fisicamente. Non e una situazione certamente ideale, così poi l'Inghilterra potrebbe darci un grande passivo.

Come dovrà giocare l'Italia? L'Italia dovrà puntare a giocare sulla difensiva, magari fare qualche sortita in attacco. Rischiamo in ogni caso di perdere di tanto...

Quali sono i punti di forza e quelli deboli dell'Inghilterra? L'Inghilterra è sempre stata forte nella mischia. Punti deboli non ne ha, è una delle nazionali più forti del mondo.

Inghilterra quindi ormai unico avversario degli “All Blacks”? Sì l'Inghilterra è l'unica nazionale in grado di dare fastidio agli “All Blacks”. E' cresciuta molto, è una squadra fortissima.

Il suo pronostico su quest'incontro. Dico Inghilterra ovviamente, vincere a Twickenham è impossibile per l'Italia.

(Franco Vittadini)

