Infortunio Zarate/ Video, l’ex viola esce in barella contro il West Ham: il ginocchio ha fatto crack? (ultime notizie, oggi 26 febbraio 2017)

INFORTUNIO ZARATE VIDEO, L’EX VIOLA ESCE IN BARELLA (OGGI 26 FEBBRAIO 2017) – Durante il match della 26^ giornata di Premier League, durante il match tra Watford e West Ham, l’ex viola Mauro Zarate è incappato in un infortunio che pare davvero grave da quanto emerge dalle immagini nel video del match. A pochi muniti dalla ripresa della partita al Vicarage Road la punta argenta, nel tentativo di contrastare il passaggio dell’Hammers Kouyate si accascia in campo effettuando un movimento innaturale con il ginocchio destro: Zarate, a terra sembrava incapace di alzarsi e dopo pochi istanti si decide di far intervenir lo staff medico che porta via la punta con la barella, oltre che con una maschera d’ossigeno, per dare sollievo all’ex biolca, visto in grandissima sofferenza. Il pubblico di casa ha applaudito sonoramente l’uscita in campo di Zarate, di cui si teme la vera entità dell’infortunio subito, che pare davvero grave. L’argentino aveva dato grande prova di se in campo nella partita di ieri sera contro il West Ham, partendo da titolare e guadagnando il rigore per i suoi, andati momentaneamente in vantaggio al terzo minuto di gioco. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON L'INFORTUNIO DI ZARATE (da video.sky)

