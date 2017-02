INTER ROMA/ Diretta tv e streaming video (Risultato live): la sblocca Nainggolan. Dove vedere la partita?

DIRETTA INTER ROMA STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE): LA SBLOCCA NAINGGOLAN. DOVE VEDERE LA PARTITA? - Siamo arrivati alla metà del primo tempo della gara Inter-Roma e il risultato è già cambiato. Siamo infatti 0-1 con una rete capolavoro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato bravo a muoversi a mezzaluna a ridosso dell'area di rigore dei nerazzurri calciando forte e a giro sul secondo palo. Samir Handanovic comunque non è esente da colpe anche perchè era leggermente staccato dalla linea di porta quel tanto che è bastato per non riuscire ad arrivare sul pallone distendendosi. I nerazzurri sono comunque in partita e hanno dimostrato più volte di potersi rendere pericolosi anche se fino a questo momento Szczesny non si è dovuto ancora sporcare i guanti. Nella notte della sfida tra i bomber Mauro Icardi ed Edin Dzeko per ora comunque la decide un centrocampista che sta disputando una stagione magnifica. Vedremo come andrà a finire una gara che sta regalando davvero molte emozioni. SEGUI LA DIRETTA INTER ROMA LIVE CON NOI: CLICCA QUI

DIRETTA INTER ROMA STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE): DOVE VEDERE LA PARTITA? - Il big match Inter Roma può essere seguito in diretta streaming video e tv: il fischio d'inizio del posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A è in programma alle 20:45 di oggi, domenica 26 febbraio 2017. Come vedere la partita? I clienti di Sky, che sono quindi abbonati al bouquet satellitare, e quelli di Mediaset, che hanno cioè un contratto con la pay tv del digitale terrestre, possono usufruire rispettivamente anche di Sky Go e Premium Play: queste solo le applicazioni messe a disposizione per i propri clienti per seguire Inter Roma in streaming video. Diretta Inter Roma in tv: come vedere l'attesissima partita della ventiseiesima giornata di Serie A? Partiamo con le informazioni indispensabili per i clienti di Sky: bisogna sintonizzarsi su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, disponibili anche in alta definizione. Riccardo Trevisani si occuperà della telecronaca, mentre Daniele Adani curerà il commento tecnico. Tre inviati da bordo campo per il big match Inter-Roma: Andrea Paventi, Massimiliano Nebuloni e Angelo Mangiante, che forniranno aggiornamenti durante la partita e raccoglieranno le voci dei protagonisti.

Gli abbonati a Mediaset Premium, invece, per seguire Inter-Roma in diretta tv devono sintonizzarsi su Premium Sport, disponibile anche in HD. La sfida verrà raccontata da Sandro Piccinini, mentre per il commento tecnico ci sarà Roberto Cravero. Sono quattro, invece, in questo caso gli inviati da bordo campo: Alessio Conti, Dario Donato, Marco Barzaghi e Daniele Miceli, che non sono forniranno gli aggiornamenti dalle panchine durante la partita, ma anche i contributi nel pre e post partita.

Inter Roma è una sfida che può cambiare un'intera stagione: la squadra di Pioli potrebbe accorciare le distanze proprio dai giallorossi e, quindi, candidarsi nella lotta per il secondo e terzo posto, mentre quella di Spalletti vuole allontanare le rivali e preoccuparsi solo della corsa alle spalle della Juventus. Il big match è ricco di significato: Pioli, ad esempio, cerca vendetta, essendo stato esonerato dalla Lazio dopo la pesante sconfitta nel derby. Si tratta di una sfida che tradizionalmente regala tante emozioni, quindi le aspettative dei tifosi sono tante. La Roma, reduce da tre vittorie di fila, a San Siro cercherà di fare poker, mentre l'Inter potrebbe fare tris e cominciare ad impensierire il Napoli.

