Inter Roma/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A oggi)

INTER ROMA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA' LIVE - Inter-Roma si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro con calcio d'inizio alle ore 20.45 di domenica 26 febbraio; naturalmente si tratta della partita di cartello per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Incontro fondamentale per entrambe: l'Inter deve vincere per rientrare davvero nella corsa ad un posto nella prossima Champions League, ma d'altro canto anche la Roma se vuole tenere aperto il discorso scudetto deve fare il colpaccio a San Siro, quindi certamente ne vedremo delle belle. Intanto possiamo andare ad analizzare quelle che sono le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Inter Roma.

INTER-ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Inter Roma, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Inter (segno 1) vale 2,50, il pareggio (segno X) è quotato 3,40, mentre la vittoria del Roma (segno 2) vi permetterà di vincere 2,80 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Stefano Pioli deve fare i conti con la squalifica di Miranda; la scelta più probabile resta comunque quella della difesa a tre, per un modulo 3-4-2-1 che sta trovando sempre più piede in questa stagione di Serie A. Nel reparto arretrato a giocare potrebbe essere Ansaldi, che ritroverebbe così la formazione titolare andando a completare una linea che si compone di Murillo che ha smaltito il problema fisico rimediato domenica scorsa e Medel, sempre più difensore. D’Ambrosio ci sarà, spostato a centrocampo sulla corsia sinistra dove ha giocato nelle ultime uscite; dall’altra parte agirà Candreva, in mezzo dal primo minuto giocheranno Kondogbia, che rientra dal turno di stop inflittogli dal Giudice Sportivo, e l’ormai insostituibile Gagliardini. Brozovidc c’è, ma andrà in panchina e potrebbe comunque essere una risorsa preziosa a partita in corso. Joao Mario agirà nei panni del trequartista e lo farà al fianco di Perisic; fondamentale per Pioli ritrovare Icardi, che torna dalle due giornate di squalifica e ha voglia di rimettersi in corsa per il titolo di capocannoniere, o almeno di trascinare i nerazzurri a un successo che darebbe ben altro sapore al finale di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Reduce dalla partita di Europa League, la Roma torna a pensare al campionato dopo avere fatto un po' di turnover giovedì. Luciano Spalletti ovviamente non guarda alla Coppa Italia, anche se mercoledì sarà derby, e se la gioca con i migliori: Rudiger sta bene e va a completare il terzetto difensivo con Fazio e Manolas. A destra Bruno Peres non può rifiatare: la stagione di Florenzi è finita, un ricambio non c'è a meno di spostare lo stesso Rudiger sulla fascia, quindi oggi gioca ancora il brasiliano ex Torino. A sinistra Emerson Palmieri si riprende la sua posizione, in mezzo al campo naturalmente giocheranno De Rossi e Strootman con Leandro Paredes prima alternativa a partita in corso. Davanti c'è abbondanza, ma i tre titolari saranno ovviamente Edin Dzeko nel ruolo di prima punta, alle sue spalle Salah e Nainggolan, ormai a pieno titolo giocatore da considerare fra quelli del reparto offensivo giallorosso con il bosniaco e l'egiziano.