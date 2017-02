Lazio Udinese/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live (oggi, Serie A 2017 26^giornata)

DIRETTA LAZIO UDINESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 26^GIORNATA) - Lazio Udinese sarà diretta dall’arbitro Pairetto. Le due squadre si sfidano allo stadio Olimpico per la 26esima giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 26 febbraio 2017. Lazio ed Udinese si affrontano arrivando da due situazioni completamente diverse. Per la Lazio, il successo in trasferta di domenica scorsa, sul campo dell’Empoli, ha confermato la capacità della formazione biancoceleste di lottare sino al termine della stagione per un posto nella Europa League, per la quale la formazione di Simone Inzaghi è in competizione diretta con Inter ed Atalanta che la precedono di un punto, ma deve guardarsi anche dal Milan che insegue con tre punti di distacco.

L’Udinese invece continua ad essere in un momento negativo e nell’ultimo turno al Friuli è stato battuto dal Sassuolo, trovandosi così al 13esimo posto, sorpassato dalla stessa formazione emiliana e con una striscia perdente che è arrivata a tre gare. Per la formazione friulana non ci sono certamente problemi di retrocessione, ma il buon momento di forma che si era visto circa un mese fa sembra del tutto dimenticato.

L’Udinese invece non deve dimenticare la gara di andata, giocata al Friuli, quando la Lazio si impose in modo chiarissimo, con il risultato di 3–0, e cercare la rivincita. In quella occasione a determinare il risultato furono l’ex Torino, Immobile, con una doppietta e Keita, proprio i due giocatori che con le loro reti sono stati protagonisti anche del successo della settimana scorsa al Castellani contro l’Empoli. Una gara con Iachini ancora sulla panchina dei bianconeri, fischiati e contestati a fine gara dal proprio pubblico. Una contestazione che poi ha portato al cambio di allenatore con il subentro in corsa di Gigi Del Neri.

La prima rete alla mezzora del primo tempo con un colpo di testa di Immobile, che aveva ricevuto un passaggio, sempre di testa, da parte di Milinkovic-Savic. Per l’Udinese nei primi 45 minuti di gioco nemmeno un pericolo creato per la porta laziale, difesa da Strakosha. Nella ripresa la Lazio chiude la pratica in appena 9 minuti con Keita che va a rete su un passaggio di Felipe Anderson. L’Udinese dopo questa rete sparisce dal campo e passano solo 7 minuti prima della terza rete, seconda personale, di Immobile. La formazione friulana cerca di ritrovare almeno l’orgoglio e reclama anche la concessione di un calcio di rigore, ma è sempre la Lazio ad essere più pericolosa e prima della fine colpisce anche un palo con Lombardi.

Nell’ultimo turno la Lazio si è imposta ad Empoli con il punteggio finale di 1–2 rimontando il vantaggio che la formazione di Martusciello aveva ottenuto al 67esimo con una rete di Krunic da lontano. La rete del pareggio è arrivata immediatamente, dopo solo 60 secondi, con Immobile, che ha realizzato la sua tredicesima rete stagionale. La rete del vantaggio a 10 minuti dalla fine con Keita, che ha permesso alla sua formazione di restare in piena corsa per un posto per l’Europa League. La Lazio aveva gestito il pallone per la maggior parte del tempo, ma senza concretizzare nessuna occasione, a causa dell’imprecisione nelle conclusioni.

L’Udinese si è beccata i fischi del suo pubblico al termine della gara con il Sassuolo, che era iniziata in maniera positiva con la rete di Fofana, ma poi si è messa in negativo nella ripresa, quando il subentrato Defrel nel giro di soli 18 minuti ha prima pareggiato, e poi segnato la rete del successo per i neroverdi di Di Francesco. Una vittoria meritata, quella del Sassuolo, mentre la formazione friulana sembra essersi involuta rispetto alle prestazioni precedenti.

Nella gara dell’Olimpico, entrambe le formazioni devono fare a meno di alcuni uomini per squalifica; nella Lazio resterà in tribuna il capitano Biglia, uomo in più del centrocampo biancoceleste, mentre nell’Udinese mancheranno sia De Paul che Halfredsson. Nella formazione di Simone Inzaghi in porta giocherà anche in questa occasione Strakosha, per l’infortunio di Marchetti, e c’è solo un dubbio da sciogliere, in difesa, tra Hoedt e Wallace per chi affiancherà De Vrji al centro della linea difensiva. In avanti Keita torna dal primo minuto, insieme a Felipe Anderson ed Immobile. Nelle file dell’Udinese Del Neri, che conferma lo schieramento con il 4–4–2, ha un dubbio nella linea di centrocampo, tra Matos e Jankto, con il primo leggermente favorito.

Dopo la gara del Friuli, Del Neri è apparso molto deluso per la prestazione offerta dai suoi ragazzi, veramente sottotono, e parla si mancata serenità, mentre invece la posizione di classifica dovrebbe fornirla. Oltretutto l’Udinese, secondo del Neri aveva iniziato bene, stando molto alti con la linea difensiva ed aggressivi, poi dalla mezzora in avanti, nonostante la rete di vantaggio, è subentrata la paura, che è stata la causa prima della sconfitta.

La partita di Serie A Lazio-Udinese sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 2 HD, il numero 252: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Diretta tv di Lazio-Udinese anche su Mediaset Premium: il canale di riferimento sarà Premium Calcio 1, numero 382. Per gli abbonati diretta in streaming video tramite l'applicazione Premium Play.