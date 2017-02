Lumezzane Santarcangelo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA LUMEZZANE SANTARCANGELO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Lumezzane Santarcangelo sarà diretta dall’arbitro Nicolò Marini. Per uscire da una complicatissima situazione di classifica il Lumezzane dovrà tirare fuori gli artigli e tornare alla vittoria nella 27esima giornata di Lega Pro, girone B. I lombardi, impegnati domenica 26 febbraio alle ore 14.30, affronteranno fra le mura amiche dello stadio Tullio Saleri il Santarcangelo. La squadra romagnola, a differenza dei padroni di casa si trovano in un discreto momento di forma, avendo racimolato tre risultati utili consecutivi che le hanno permesso di restare a soli due punti dalla zona playoff. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

Tuttavia una vittoria sarebbe l'ideale per mettere pressione alle dirette concorrenti e dare un chiaro segnali sul ruolo che il Santarcangelo intende recitare in questo finale di stagione. Il Lumezzane invece non fa punti da oltre un mese, avendo patito solo sconfitte che lo hanno fatto calare vertiginosamente in classifica. Al momento la squadra si trova al diciottesimo posto, nel bel mezzo della zona playout, e a soli due punti dall'ultima piazza, che vorrebbe dire retrocessione diretta fra i dilettanti. Uno scenario tragico, che soli i tre punti potrebbero spazzare via dalla mente di dirigenza e tifosi.

Nessuna delle due squadre dunque può permettersi di fare sperimenti tattici, ma dovrà puntare sul sicuro. Ad esempio il mister del Lumezzane Mauro Bertoni non si discosterà dal modulo di gioco 4-3-3, già sperimentato in diverse circostanze. Il tecnico si affiderà fra i pali all'estremo difensore Pasotti, che guiderà i movimenti della difesa a quattro composta dal terzino sinistro Bonomo, dal terzino destro Giacomo Zappacosta, e dai due difensori centrali Sorbo e capitan Tagliani. Il centrocampo sarà composto dal mediano di contenimento Quinto, affiancato dalle due mezzali Gentile e Arrigoni. Nel tridente d'attacco vedremo sicuramente l'ala destra Bacio Terracino, l'ala sinistra Russini e la punta centrale Lella.

Il Santarcangelo del tecnico Michele Marcolini invece punterà su un più robusto 3-5-2, che tuttavia ha la capacità di modificarsi a seconda delle necessità nel corso del match. I romagnoli si disporranno con il portiere e capitano Nardi fra i pali, appoggiato dalla difesa composta sul centro-destra da Sirignano, sul centro sinistra da Paramatti e nel mezzo da Adorni. Il centrocampo invece sarà formato dalle mezzali Carlini e Gatto, che fungeranno d'appoggio al mediano di rottura Danza. Le due fasce saranno battute dall'esterno destro Posocco e dall'esterno sinistro Giovanni Rossi. A completare l'undici titolare del Santarcangelo ci saranno le due punte centrali, che risponderanno ai nomi di Cori ed Edoardo Defendi.

Non si tratta di due squadre che amano molto tenere il pallone fra i piedi e costruire azioni manovrate con pazienza. Dunque è concreta la possibilità di assistere ad una sfida molto equilibrata, a tratti anche noiosa, ma che potrebbe sbloccarsi con un'occasione o un colpo di scena. Nel finale, dovesse persistere la parità, il Lumezzane proverà con più insistenza a cercare la via del gol. Per quanto riguarda le quote le agenzie di scommesse hanno avuto alcune difficoltà a decifrare la gara, ma adesso è possibile consultarle. Il bookmaker Snai considera favorito il Lumezzane, come dimostra la quota di 2.55. La vittoria esterna del Santarcangelo paga 2.80 volte, il pareggio invece 3 volte.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Lumezzane Santarcangelo sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.