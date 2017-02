Lupa Roma Lucchese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA LUPA ROMA LUCCHESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lupa Roma-Lucchese sarà diretta dall’arbitro Paride De Angeli di Abbiategrasso, assistito dai guardalinee Vittorio Pappalardo di Parma e Salvatore Emilio Buonocore di Marsala. In occasione della 27esima giornata del campionato di Lega Pro, allo stadio Olindo Galli di Tivoli la Lupa Roma Football Club ospita la Lucchese Libertas. L'incontro si svolge domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e rappresenta una sfida fra squadre che a caccia di obiettivi diversi. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

La Lupa Roma cerca i 3 punti per provare ad alimentare le speranze verso la salvezza diretta, la Lucchese Libertas vuole invece fortificare la propria posizione nel gruppo delle squadre che puntano ai playoff. I laziali, a causa di due sconfitte di fila, hanno visto avvicinarsi l'ultimo posto occupato dai cugini della Racing Roma. Il ko di settimana scorsa ad opera della Viterbese, in un derby molto sentito, ha riportato la squadra sulla terra. Infatti i ragazzi di mister David Di Michele credevano di aver risolto i propri problemi con due vittorie consecutive, ma evidentemente non è così. La Lucchese Libertas dal canto suo vuole allontanare l'undicesimo posto, attualmente occupato dalla Pro Piacenza e distante cinque punti, che le impedirebbe di disputare i playoff (aperti dalla seconda alla decima posizione). Un risultato che sarebbe meritato viste le buone prestazioni fornite dai toscani fino ad ora.

Vediamo si seguito le probabili formazioni di questo match cominciando dalla Lupa Roma, che proporrà come di consueto il modulo 3-4-2-1 avvalendosi fra i pali dell'estremo difensore uruguagio Bremec. In difesa sul centro-destra giocherà Sfanò, nel mezzo Celli e sul centro-sinistra ci sarà Rosato. A centrocampo invece i due mediani d'impostazione risponderanno ai nomi di Aloi e Baldassin, ai cui fianchi si muoveranno i due uomini di fascia, Mazzarani a destra e La Camera a sinistra. Sulla trequarti avversaria si posizioneranno i due fantasisti Garufi e Victor da Silva, che oltre a dialogare fra loro dovranno servire palloni invitanti per l'unica punta centrale, l'esperto centravanti Pasquale Iadaresta.

La Lucchese Libertas invece verrà schierata da mister Giuseppe Galderisi con il modulo 5-4-1, capace di modificarsi a gara in corso a seconda delle necessità. In porta giocherà Nobile, protetto dal muro a cinque composto dal terzino destro Cecchini, dal terzino sinistro Capuano e dai centrali Dermaku, Espeche e Maini. A centrocampo i due interni Gargiulo e Fannucchi, chiamati anche a partecipare a turno all’azione d’attacco. Sugli esterni Merlonghi a destra e Nolé a sinistra, mentre il riferimento avanzato sarà De Feo.

Non dovrebbe trattarsi di una partita noiosa, visto che entrambe hanno bisogno dei tre punti e non possono accontentarsi di un pareggio. La Lupa Roma, vista la spinta del pubblico amico, potrebbe prendere inizialmente in mano le redini della gara, anche se la Lucchese Libertas non starà a guardare. I toscani infatti hanno imparato a compattarsi e a ripartire velocemente in contropiede, cogliendo impreparate e fuori posizione le difese avversarie. Occhio anche ai calci piazzati, che spesso e volentieri decidono partite equilibrate e inizialmente bloccate.

Per quanto concerne le quote, secondo Snai la favorita per la vittoria finale è la Lucchese Libertas, con quota 2.45 per il segno 2. Il successo interno della Lupa Roma (segno 1) è dato a 2.80, mentre il pareggio (segno X) paga 3.05. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Lupa Roma-Lucchese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

