Manchester United Southampton/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live (oggi, finale EFL Cup)

DIRETTA MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, FINALE COPPA DI LEGA INGLESE 2017) - Manchester United-Southampton, finale della Coppa di Lega inglese 2017, sarà diretta dall’arbitro Andre Marriner. Domenica 26 febbraio si gioca la finalissima della EFL Cup 2017. Sul campo neutro di Wembley, sede storica delle finali del calcio inglese, verrà assegnato il primo titolo della stagione, tra i Red Devils e i Saints: calcio d'inizio alle ore 17:30 di domenica 26 febbraio 2017.

Un appuntamento sempre molto sentito, con José Mourinho che spera di alzare il primo titolo da quando è alla guida dello United. Il momento è particolarmente positivo per i mancuniani, visto che nelle utime cinque partite ufficiali, tra Premier League, FA Cup ed Europa League, sono arrivate cinque vittorie consecutive. E nelle ultime venticinque partite il Manchester United ha perso in una sola occasione, la semifinale di ritorno di EFL Cup, in casa dell'Hull City che battuto due a zero all'andata all'Old Trafford è stato comunque eliminato. In Premier League la squadra di Mourinho è imbattuta da sedici incontri, dallo zero a quattro subito sul campo del Chelsea lo scorso 23 ottobre, anche se i tanti pareggi mantengono ancora i Red Devils al sesto posto a quota quarantotto punti, benché a sole quattro lunghezze dal Manchester City secondo.

Il Southampton è invece la grande outsider di questa Coppa di Lega: solo undicesima in Premier League, la squadra allenata dal francese Puel non è riuscita a lasciare il segno neppure in Europa League, perdendo la qualificazione a braccetto con l'Inter e a vantaggio di Hapoel Beer Sheva e Sparta Praga. In EFL Cup la doppia vittoria nella semifinale contro il Liverpool ha permesso però ai Saints di veder spalancarsi una grande opportunità per impreziosire una stagione fin qui anonima.

Queste le probabili formazioni del match di Wembley. Assenza importanti per il Manchester United privo del capitano Rooney e dell'armeno Mkhitaryan. Scenderanno in campo l'ecuadoregno Valencia, l'ivoriano Bailly, Smalling e l'olandese Blind schierati da destra a sinistra nella linea difensiva a quattro piazzata davanti al portiere spagnolo De Gea. Spagnolo anche uno dei due vertici di centrocampo, Herrera, che si muoverà al fianco del francese Paul Pogba di sostegno all'altro spagnolo Juan Mata, all'altro francese Martial e a Lingard alle spalle del bomber svedese Zlatan Ibrahimovic.

Risponderà il Southampton con Forster estremo difensore, Stephens e il giapponese Yoshida al centro della difesa, mentre il portoghese Cedric sarà l'esterno laterale destro di difesa e Bertrand sarà invece impiegato sulla fascia opposta. I vertici arretrati di centrocampo saranno lo spagnolo Oriol Romeu e il capitano Steven Davis, mentre a sostegno del bomber italiano ex Napoli, Manolo Gabbiadini, saranno schierati Redmond, il serbo Tadic e Ward-Prowse come incursori offensivi.

Le due squadre si affronteranno in questa finalissima di Coppa di Lega con moduli speculari, 4-2-3-1 sia per il Manchester United di Mourinho, sia per il Southampton di Puel. L'allenatore portoghese ha dovuto sorbirsi la consueta dose stagionale di critiche, ma l'impressione è che la squadra stia crescendo, superando anche di slancio i sedicesimi di Europa League, e in Premier solo il Chelsea si è dimostrato finora nettamente superiore ai Red Devils. I Saints da un paio d'anni investono per crescere ma l'avventura europea negli ultimi due anni si è conclusa prematuramente: vincere l'EFL Cup significherebbe lasciarsi aperta una porta in campo continentale anche l'anno prossimo e vincere finalmente un trofeo con questo nuovo ciclo societario.

I bookmaker puntano sulla grande solidità espressa dal Manchester United, oltre che sul maggior tasso tecnico che la squadra di Mourinho può vantare rispetto agli avversari, con vittoria dei Red Devils quotata 1.80 da Bet365, mentre Bwin offre a 3.60 il pareggio e l'eventuale protrarsi ai supplementari del match e Betclic a 4.90 il successo dei Saints. La finale di EFL Cup Manchester United-Southampton, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 17.30, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sul canale 204 del satellite, Fox Sports, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire il match anche in diretta streaming video, collegandosi al sito skygo.sky.it.

