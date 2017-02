Mantova Maceratese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA MANTOVA-MACERATESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Mantova-Maceratese sarà diretta dall’arbitro Nicola De Tullio. Allo stadio Danilo Martelli di Mantova alle ore 18,30 di domenica 26 febbraio si gioca il match valido per la 27^ giornata del campionato di Lega Pro girone B. Si tratta di un incontro molto importante soprattutto per i padroni di casa che sono in piena lotta per non retrocedere mentre gli ospiti nonostante i due punti di penalizzazione inflitti dalla Federazione, sono ad un passo dalla zona play off. Nello specifico in classica il Mantova occupa il 17esimo posto con 23 punti messi da parte in 26 incontri subendone la bellezza di 15 sconfitte. Il vantaggio sull’ultimo posto è di 3 lunghezza che poi è anche lo stesso distacco dalla zona salvezza.

La Maceratese è dodicesima con 32 punti messi da parte alla pari del Santarcangelo e con 2 lunghezze da recuperare rispetto al decimo ed ultimo posto utile per accedere ai play off. In casa fino a questo momento il Mantova ha avuto il peggior percorso di tutto il campionato avendo raccolto soltanto 11 punti con 3 vittorie ed 8 sconfitte. La Maceratese dal proprio canto è una delle formazioni più pericolose in trasferta avendo ottenuto 19 punti su 39 con un bilancio di 13 gol fatti e 12 gol subiti. L’unico precedente tra le due formazioni è quello relativo al match di andata in cui ha avuto la meglio la Maceratese per 1-0 grazie all’autore messo a segno da Carini.

Il Mantova dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con uno schieramento tattico basato sul 3-5-2. In porta Tonti mentre il trio difensivo sarà composto da Siniscalchi nel mezzo e con ai lati Cristini e Vinetot. A centrocampo fulcro di tutto il gioco è Cittadino che tuttavia potrebbe lasciare il proprio posto a Raggio. Da interno di destra spazio a Di Santantonio e sul centro sinistra è ballottaggio tra Salifu e Smith. Sulle corsie laterali non ci dovrebbero essere sorprese con Regoli a spingere a destra e Donnarumma sulla sinistra. In avanti Guazzo che sarà supportato da uno tra Caridi e Sodinha.

La Maceratese dovrebbe rispondere con l’ormai classico 4-3-3. In porta Forte ed una linea difensiva con Ventola sulla fascia destra, nel mezzo Gattari e Perna mentre sulla fascia mancina dovrebbe essere utilizzato Sabato. Davanti alla difesa dovrebbe giocare Quadri con Malaccari ed uno tra De Grazia e Franchini. In avanti tridente di grande equilibrio tattico con Colombi come centrale, Tuchetta a spingere sulla corsia mancina mentre sono in ballottaggio Palmieri e Allegretti per il ruolo di attaccante esterno di destra.

Da un punto di vista tattico questo incontro vede in vantaggio gli ospiti in quanto possono pensare di sfruttare gli spazi che ci saranno sulle fasce e quindi palloni interessanti nel mezzo dell’area di rigore. Dal proprio canto il Mantova dovrebbe sfruttare la capacità di Caridi di farsi trovare tra le linea per creare interessanti giocate in combinazione con l’attaccante centrale.

Secondo la Snai e gli altri principali scommesse questo match non ha un grande favorito. I padroni di casa tuttavia ottengono una quota più bassa in quanto la loro vittoria viene ritenuta leggermente più probabile rispetto a quella della Maceratese. Nello specifico l’evento 1 viene pagato 2,30 volte la posta in palio, il pareggio con un cospicuo 3,00 ed il possibile successo da parte della Maceratese si avvicina a 3,10 volte la posta in palio. Infine, dovrebbe essere gara da pochi in gol e nello specifico l’Under 2,5 viaggia intorno all’1,55 contro il 2,25 dell’Over 2,5.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Mantova-Maceratese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

