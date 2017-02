Messina-Catania / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA MESSINA-CATANIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI) - Messina-Catania, diretta dall'arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, si gioca domenica 26 febbraio 2017 alle ore 14.30 e sarà uno dei due posticipi domenicali relativi all'ottava giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Un derby siciliano molto atteso tra due formazioni che stanno attraversando un momento molto complicato. La crisi societaria che sta investendo il Messina non si attenua, tanto che i calciatori della squadra peloritana hanno messo in scena una protesta alla quale si è unito anche il tecnico Cristiano Lucarelli.

Questioni che non permettono certo alla squadra di rendere al meglio in campo, ed anche nell'ultima trasferta di Pagani è arrivata una sconfitta che ha allungato la lunga serie negativa dei giallorossi nei match giocati fuori dalle mura amiche. I punti ottenuti in casa hanno permesso finora al Messina di mantenersi a tre punti dalla zona play out. Allo stadio San Filippo arriverà un Catania che dopo l'arrivo di Petrone in panchina al posto di Rigoli, non è riuscito però a far registrare quel cambio di passo che la società si sarebbe auspicata dopo il cambio di allenatore.

La prestazione interna contro il Taranto non è stata molto convincente, anche se il patron Lo Monaco non ha avuto dubbi nel cambiare la guida tecnica dopo la sconfitta di Agrigento. Il Catania vanta solo un punto di vantaggio alle soglie della zona play off, e non partecipare alla post season rappresenterebbe sicuramente un fallimento stagionale per una squadra che senza la penalizzazione di sette punti avrebbe dovuto puntare alla promozione diretta in Serie B.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni del match: il Messina scenderà in campo con Berardi tra i pali, Maccarone e De Vito al centro della difesa, Saitta schierato in posizione di terzino destro e Marseglia in posizione di terzino sinistro a completare la linea difensiva a quattro. A centrocampo Sanseverino, Mancini e Musacci formeranno il terzetto sulla mediana, il serbo Milinkovic, Anastasi e Ferri andranno invece a comporre il tridente offensivo. Il Catania affronterà il derby con Pisseri in porta, Parisi sull'out difensivo di destra ed il serbo Djordjevic sull'out difensivo di sinistra, mentre il brasiliano Drausio giocherà al fianco di Marchese al centro della difesa. L'argentino Scoppa e Biagianti saranno i playmaker arretrati di centrocampo, con Russotto, Mazzarani e Di Grazia incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Pozzebon.

4-3-3 per il Messina di Lucarelli, 4-2-3-1 per il Catania di Petrone: al di là di quello che sarà il confronto tattico, sarà interessante capire come i peloritani reagiranno alla difficile situazione societaria e all'aria pesante che si sta respirando nelle ultime settimane. Anche gli etnei d'altronde devono riassestarsi sotto la guida tecnica di un nuovo allenatore, ma i problemi amministrativi sembrano almeno essersi chiusi, dopo due stagioni vissute tra mille guai, con i sette punti di penalizzazione che continuano però a pesare in maniera significativa sulla classifica dei rossoazzurri.

Come per ogni derby che si rispetti, le quote si muovono sul filo dell'equilibrio pressoché totale: vittoria del Catania allo stadio San Filippo quotata 2.60 da Bwin, mentre Betclic propone a non molto di più, 2.80, la quota per l'affermazione interna. Il pareggio viene invece offerto ad una quota di 3.10 da Paddy Power. Messina-Catania, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 14.30, potrà essere seguita in diretta streaming video via internet sul sito sportube.tv, in esclusiva per tutti gli abbonati.

