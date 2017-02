Monopoli Andria/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA MONOPOLI ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Monopoli Andria, diretta Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo, si gioca domenica 26 febbraio 2017 alle ore 14.30 sarà un derby pugliese in positicipo pomeridiano nel programma dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Lega Pro, nel girone C. Dopo una cavalcata lunga diciassette risultati utili consecutivi, per l'Andria si è interrotta quella che era la serie positiva più lunga del campionato di Lega Pro. I biancazzurri nello scorso turno di campionato sono caduti in casa contro la Casertana, e sono stati così costretti per la prima volta a restare al palo dopo mesi in classifica, sorpassati al settimo posto dall'Unicusano Fondi. Una battuta a vuoto ci può stare anche se in questa serie sì i biancazzurri erano riusciti a fermare formazioni ben più temibili dei campani, come le battistrada Foggia e Lecce.

Continua invece il momento di difficoltà del Monopoli, che sul campo dell'Unicusano Fondi ha subito la seconda sconfitta consecutiva, e che in generale in campionato non vince da oltre due mesi, dalla trasferta sul campo dell'Akragas del 17 dicembre scorso. Il ko in casa della Paganese era costato l'esonero al tecnico Zanin, ma come detto l'avventura del nuovo allenatore, Bucaro, è iniziata comunque con una sconfitta, segno del periodo di tangibile difficoltà attraversato dai Gabbiani in questo inizio di 2017.

Allo stadio Veneziani di Monopoli scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Furlan a difesa della porta, Ferrara ed Esposito a formare la coppia di difensori centrali, mentre a Carissoni sarà affidata la corsia laterale di destra e a Mercadante la corsia laterale di sinistra. A centrocampo saranno Balestrero e Cavagna a presidiare la zona centrale, mentre sulla fascia destra si muoverà il greco Sounas e sulla fascia sinistra toccherà invece a Pinto. In attacco ci sarà invece il serbo Nadarevic a fare coppia con il centravanti Montini.

Risponderà l'Andria con Aya, il romeno Rada e Curcio a formare la linea difensiva titolare a tre davanti ad un altro elemento di nazionalità romena, il portiere Pop Ionut. Romeno anche il mediano Onescu, impiegato al centro del centrocampo assieme a Mancino e a Minicucci, mentre Tartaglia giocherà come laterale di destra sulla linea mediana e Tito sarà invece impiegato come esterno mancino. In attacco, confermato il tandem composto da Cianci e da Croce.

Bucaro ha provato innanzitutto a normalizzare la situazione al suo arrivo a Monopoli, orientandosi tatticamente con un 4-4-2 che si è dimostrato però troppo sterile a livello offensivo nella trasferta di Fondi. Il tecnico si attende un contributo più tangibile in fase offensiva da parte degli esterni di fascia. 3-5-2 confermato per l'Andria di Favarin che si è mossa per oltre tre mesi come un vero orologio svizzero: sarà interessante comunque capire se il ko contro la Casertana, pur giunto dopo una grande cavalcata, sia stato solo un incidente di percorso o magari la spia di una flessione che potrebbe coinvolgere i biancazzurri nelle prossime settimane.

Il Monopoli a secco di vittorie da oltre sessanta giorni parte comunque con un lieve favore dei pronostici secondo le agenzie di scommesse, che quotano la vittoria dei Gabbiani nel derby pugliese 2.55 con Betclic, mentre Paddy Power offre a 3.15 la quota relativa all'eventuale pareggio e a 2.80 quella relativa al successo esterno. Per tutti gli abbonati al portale internet sportube.tv sarà possibile seguire la diretta in streaming video esclusiva di Monopoli-Andria, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 14.30.

