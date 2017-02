PAGELLE / Inter-Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata - primo tempo)

PAGELLE INTER-ROMA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti del primo tempo di Inter-Roma, posticipo domenicale e big match del 26^ turno di Serie A 2016-2017. Grandi ritmi sin dalle battute iniziali con le due squadre che cercano le rispettive porte avversarie, i giallorossi ci provano per la prima volta con Salah (6,5) che si fa respingere il tiro da Handanovic (6,5), poco dopo a sbloccare la contesa ci pensa Nainggolan (7,5) che elude la marcatura di Gagliardini (5,5), si accentra e libera un destro a giro imprendibile per il portiere nerazzurro che viene scavalcato dalla traiettoria del pallone. Sullo 0-1 arriva la reazione dei nerazzurri con Joao Mario (6) che non trova la porta solamente per il provvidenziale intervento di Manolas (6,5), nei minuti successivi Handanovic nega il raddoppio a Dzeko (6) mentre Icardi (6) si rende pericoloso solamente su calcio d'angolo, la prima frazione di gioco si chiude con la respinta di Szczesny (6,5) su Brozovic (6). VOTO INTER 5,5 - I nerazzurri soffrono oltremodo l'iniziativa dei giallorossi con tante sbavature in fase difensiva, da sempre l'anello debole delle squadre allenate da Pioli. MIGLIORE INTER: MEDEL 7 - Con l'assenza di Miranda tocca a lui guidare la difesa nerazzurra, per adesso è riuscito a neutralizzare Salah impedendogli di inquadrare la porta. PEGGIORE INTER: MURILLO 5 - Troppo falloso e in un'occasione buca l'intervento in area consentendo a Dzeko di impadronirsi del pallone che proverà a mettere in mezzo per Salah. VOTO ROMA 7 - I giallorossi stanno giocando con grandissima personalità in mezzo al campo nella Scala del Calcio, il gol di Nainggolan è da cineteca e quando attaccano mettono alle corde la difesa della squadra di Pioli. MIGLIORE ROMA: NAINGGOLAN 7,5 - Con un'altra invenzione delle sue sta regalando i tre punti ai giallorossi, il suo è già diventato il gol della domenica. PEGGIORE ROMA: BRUNO PERES 5,5 - Non ha la stessa spinta propulsiva di Emerson Palmieri sulle fasce. (Stefano Belli)

