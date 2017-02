PAGELLE / Sassuolo-Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata - primo tempo)

PAGELLE SASSUOLO-MILAN: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti relativi al primo tempo di Sassuolo-Milan, partita valida per il 26^ turno di Serie A 2016-2017. La squadra di Montella va al riposo avanti di un gol grazie al rigore procurato da Berolacci (7) atterrato da Aquilani (5,5) all'interno dell'area e trasformato irregolarmente da Bacca (6,5): il colombiano nella rincorsa scivola e tocca il pallone per due volte, il penalty doveva quindi essere ripetuto ma il direttore di gara decide comunque di convalidare facendo imbufalire i padroni di casa che poco prima avevano sbagliato a loro volta il tiro dal dischetto con Berardi (6) che si fa ipnotizzare da Donnarumma (6,5) e angola troppo il sinistro spedendo il pallone direttamente sul fondo. Gara molto nervosa con tantissimi falli, sette ammoniti e clima davvero teso sul terreno di gioco tra i ventidue giocatori in campo, parecchio lavoro quest'oggi per la squadra arbitrale guidata da Calvarse. VOTO SASSUOLO 5,5 - Pesa come un macigno l'errore di Berardi dal dischetto che avrebbe consentito ai neroverdi di sbloccare la contesa, a quest'ora saremmo di fronte a una partita completamente diversa. MIGLIORE SASSUOLO: DUNCAN 6,5 - È lui a rimediare il rigore per la squadra di Di Francesco subendo fallo da Kucka dentro l'area, poi non è colpa sua se Berardi dal dischetto non mantiene il sangue freddo. PEGGIORE SASSUOLO: AQUILANI 5,5 - Provoca il rigore a favore del Milan mancando il pallone e colpendo in pieno Bertolacci. VOTO MILAN 6 - Gli ospiti giocano meglio in fase offensiva ma quando sono gli avversari ad attaccare i difensori di Montella faticano ad arginare la manovra offensiva del Sassuolo. MIGLIORE MILAN: BERTOLACCI 7 - Ottimi i suoi movimenti a centrocampo dietro alle punte, inoltre rimedia il rigore che consente ai rossoneri di portarsi in vantaggio PEGGIORE MILAN: PALETTA 5,5 - A inizio gara perde un pallone che poteva costare molto caro agli uomini di Montella, ci pensa Vangioni a rimediare anticipando Berardi pronto a concludere in porta. (Stefano Belli)

