Padova Teramo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA PADOVA TERAMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Padova Teramo sarà diretta dall'arbitro Daniele Viotti. Lo stadio Euganeo sarà teatro questa domenica 26 febbraio alle ore 14,30 della gara tra i padroni di casa del Padova ed il Teramo, match valido per la 27^ giornata del campionato di Lega Pro girone B. Si tratta di un classico testa – coda tra due formazioni che stanno disputando stagioni molto differenti per quanto concerne il rendimento offerto sino a questo momento. I veneti si trovano al terzo posto della graduatoria con 49 punti (38 gol fatti e 21 incassati per quella che è la migliori difesa del campionato assieme a quella del Venezia) ed un ritardo dalla testa di 6 punti.

Il Teramo è invece penultimo con soli 21 punti e nelle ultime cinque giornate ha saputo portare a casa soltanto 2 punti, bottino troppo magro per sperare di evitare la trappola dei play out. Il Padova davanti al propri pubblico è una squadra molto efficace avendo messo da parte 25 punti su 36 disponibili con una sola sconfitta subita per mano del Pordenone in un rocambolesco 3-4. Il Teramo in trasferta ha raccolto soltanto 9 punti frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Nel girone di andata la gara tra Teramo e Padova si è conclusa sullo 0-0 mentre in totale i precedenti sono cinque con un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria per parte e 3 pareggi.

Il Padova è orientato a riproporre il 3-5-2 con cui ha sbancato il fortino del Mantova nella passata settimana. In porta Bindi e difesa ancora una volta guidata dal brasiliano Emerson nel mezzo con Sbraga e Cappelletti. Centrocampo molto folto e che presenta un perfetto mix tra tecnica e tattica. A fungere da regista basso De Risio che tuttavia è alle prese con dei leggeri fastidi fisici. Nel caso non dovesse farcela è pronto Berardocco. Da interni Dettori sul fronte di destra e Mandorlini su quello di sinistra. Sulla corsia laterale di destra Madonna mentre dall’altro lato Favalli. In avanti ci sarà la coppia gol composta dal brasiliano Neto e da Altinier senza dimenticare il possibile utilizzo dell’argentino Alfageme che peraltro la scorsa settimana ha risolto la gara di Mantova.

Il Teramo dovrebbe invece disporsi con un 4-2-3-1 con Narciso tra i pali. In difesa nel ruolo di terzino destro Imparato, uno tra Camilleri e Caidi al fianco di Speranza nel mezzo della difesa e Sales sulla corsia mancina. Davanti alla difesa Amadio e Ilari mentre alle spalle di bomber Sansovini andranno ad agire Di Paolantonio, Carraro e Petrella.

Analizzando la gara da un punto di vista tattico è abbastanza ragionevole pensare ad un match piuttosto bloccato per via dell’importanza dei tre punti messi in palio. Il Padova avrà sicuramente il pallino del gioco con il Teramo che proverà a chiudersi a riccio per poi sperare di colpire in contropiede o magari sfruttando le situazioni da palla ferma che gli verranno concesse. Per la Snai e tutti gli altri bookmaker in questo incontro il Padova parte nettamente favorito in ragione del maggior tasso tecnico e del fattore campo che soprattutto in queste categorie spesso si fa sentire. Infatti, la vittoria dei veneti verrebbe pagata solo 1,35 volte la posta in palio contro un cospicuo 4,20 per il pareggio ed un 9,75 per l’eventuale successo in trasferta da parte del Teramo. Invece non c’è una netta differenziazione tra Under 2,5 ed Over 2,5. Il primo evento ha una quota pari a 1,75 mentre il secondo a 1,93.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Padova-Teramo sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

