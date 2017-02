Pagelle/ Chievo-Pescara: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CHIEVO-PESCARA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Chievo-Pescara: 0-0 al termine del primo tempo, vediamo quali sono migliori e peggiori per ciascuna squadra. Rolando Maran conferma il suo classico 4-3-1-2 con Sorrentino (voto 6) estremo difensore, coppia di centrali esperti: Dainelli (voto 6) e Gamberini (voto 6) affiancati sugli esterni da Cacciatore (voto 6) e Gobbi (voto 6). De Guzman (voto 6) è il regista della squadra con Castro (voto 6) e Hetemaj (voto 5,5). Birsa (voto 7) è il classico trequartista che gioca alle spalle del duo d'attacco Meggiorini (voto 5,5)- Inglese (voto 5). Zdenek Zeman si affida come sempre al suo inconfondibile 4-3-3 con Bizzarri (voto 6) tra i pali protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da Zampano (voto 5,5), Stendardo (voto 5,5), Coda (voto 6) e Biraghi (voto 6). Bruno (voto 6) ha vinto il ballottaggio con Brugman per il ruolo di regista affiancato da Verre (voto 6) e Memushaj (voto 6). Tridente d'attacco guidato da Cerri (voto 5), con Benali (voto 5,5) e Caprari (voto 6) che agiscono partendo dalle corsie laterali.

VOTO CHIEVO VERONA 6,5: L'eurogol di Birsa sta regalando la vittoria ad una squadra che anche oggi ha dimostrato di non attraversare un gran momento di forma. Il ritmo a cui stanno giocando gli uomini di Maran non è certamente alto ed il Pescara proprio per questo motivo ha sfiorato il pareggio ed è riuscito a rimanere in partita. MIGLIORE PRIMO TEMPO CHIEVO VERONA BIRSA VOTO 7: Il fantasista clivense sta decidendo da solo la sfida del Bentegodi con un eurogol, un tiro a giro dopo aver saltato Benali che non ha lasciato scampo al suo ex compagno di squadra Bizzarri. Sempre velenosi i suoi calci piazzati che mettono in costante pericolo la retroguardia abruzzese. PEGGIORE PRIMO TEMPO CHIEVO VERONA INGLESE VOTO 5: Non viene servito molto dai suoi compagni ma il bomber della squadra clivense fa anche poco per rendersi pericoloso, non si è praticamente mai fatto vedere. Esce nel finale di frazione per uno scontro aereo con Stendardo.

VOTO PESCARA 5: Avvio di gara molto guardingo ed anomalo per una squadra di Zeman, gli abruzzesi hanno avuto la possibilità di pareggiare dimostrando che un aumento nel ritmo potrebbe mettere in difficoltà un Chievo che appare un pò assopito. MIGLIORE PRIMO TEMPO PESCARA CAPRARI VOTO 6: Il decentramento deciso da Zeman lo ha sicuramente rigenerato, la possibilità di accentrarsi partendo in velocità dalla sinistra è una delle caratteristiche che anche oggi gli hanno permesso di creare qualche pericolo alla difesa avversaria. Ha sul destro la ghiottissima occasione di pareggiare che ha sprecato malamente calciando debolmente addosso a Sorrentino. PEGGIORE PRIMO TEMPO PESCARA CERRI VOTO 5: Zeman gli da fiducia dopo la buona prova col Genoa ma il giovane centravanti viene annullato dai due esperti centrali che gli hanno impedito di contribuire alla manovra della sua squadra. (Marco Guido)

