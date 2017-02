Pagelle/ Genoa-Bologna: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata - primo tempo)

PAGELLE GENOA-BOLOGNA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Genoa-Bologna: i voti a migliori e peggiori di ciascuna squadra in campo a Marassi. Finisce 0-0 il primo tempo del Ferraris tra Bologna e Genoa. Si gioca in uno stadio semi deserto per via della protesta attuata dal tifo organizzato nei confronti della proprietà genoana. La truppa allenata da Andrea Mandorlini parte col piede giusto e prova ad infiammare i pochi spettatori di Marassi con una iniziativa di Mauricio Pinilla ed un tiro di testa del cholito Simeone. I felsinei sembrano più sciolti in fase di fraseggio, e quando arrivano dall'altra parta fanno paura. Ed ecco al ventesimo la frustata di Viviani, su cui Lamanna è bravo ad opporsi. Il Genoa alza il ritmo, ma rischia grosso su una ripartenza ospite con Blerim Dzemaili che sciupa una ghiottissima occasione dalla distanza ravvicinata. L'ex Genoa chiede un rigore per presunto fallo di mano, l'arbitro lascia correre. Nel finale di frazione c'è tempo per un cartellino giallo a Oikonomu per un fallo durissimo su Hiljemark. VOTO GENOA 6 Compatto e concentrato, forse ancora troppo macchinoso in fase offensiva.

MIGLIORE GENOA Lazovic 6,5 Propositivo e costante nel rendimento. Difende e attacca, non si stanca mai. PEGGIORE GENOA Cataldi 5 Impreciso quando deve impostare, ci sembra un pesce fuor d'acqua.

VOTO BOLOGNA 6 La squadra di Donadoni non ci sembra in crisi. Ok il fraseggio, manca concretezza davanti. MIGLIORE BOLOGNA Viviani 6,5 E' tra i più pimpanti sul fronte offensivo. Pericoloso in un paio di circostanze. PEGGIORE BOLOGNA Taider 5 Non si vede mai. Prestazione opaca fino a questo momento. (Jacopo D'Antuono)

