Pagelle/ Lazio-Udinese: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata - primo tempo)

PAGELLE LAZIO-UDINESE: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Lazio-Udinese ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-0. Inzaghi schiera i biancocelesti con il 4-3-3. Strakosha in porta, Patric, de Vrij, Hoedt e Radu in difesa. A centrocampo Murgia, Parolo e Lulic mentre in attacco troviamo Felipe Anderson, Immobile e Keita Balde. Del Neri risponde con un modulo speculare. Karnezis, protetto da Widmer, Danilo, Felipe e Samir. A centrocampo Badu, Kums e Jankto mentre in zona offensiva ecco Matos, Zapata e Thereau. Dirige l’incontro il signor Pairetto, arbitro iscritto alla sezione AIA di Nichelino (TO). Le due squadre inizialmente si studiano. La Lazio prova a sfondare sulla sinistra ma Matos e Widmer chiudono bene ogni spazio. Keita è costretto ad accentrarsi ma la prima chance del match è di marca bianconera. Da calcio d'angolo cross in area sul quale si avventa Thereau. Colpo di testa pericoloso, la palla termina alta. Poco dopo altra occasione per gli ospiti. Zapata va via di forza a due avversari penetrando in area. Strakosha lo chiude al momento del tiro concedendo un corner. Le urla di Inzaghi servono a qualcosa: dopo un inizio soporifero la Lazio scende in campo provando a rendersi pericolosa. Felipe Anderson prova a prendere per mano la sua squadra. Il brasiliano si allarga sulla destra, stoppa palla e verticalizza per l'inserimento di Patric in area. Lo spagnolo arriva al tiro ma colpisce l'esterno della rete. Poco dopo Lulic propone un cross interessante dalla sinistra per Immobile. La punta già pregusta la conclusione ma Badu gli soffia palla all'ultimo. La Lazio resta in possesso ma al 22esimo rischia su un contropiede avversario. Samir se ne va in diagonale servendo Matos che dal limite conclude trovando l'opposizione di Lulic. Poco dopo anche Thereau trova la conclusione. Colpo di testa piuttosto debole. La palla termina a lato. La Lazio riprende le redini del gioco. Radu ottiene il fondo sulla sinistra e crossa in area trovando Parolo. Colpo di testa impreciso. L'Udinese copre bene il campo rimanendo compatta e attenta in fase di non possesso. La squadra di Del Neri non rischia nulla provando a sfruttare nella parte finale di tempo della stanchezza avversaria. Samir cerca l'inserimento su cross dalla bandierina ma non riesce a impattare la sfera. La Lazio prova a costruire ma mostra ancora difficoltà in fase di possesso. La manovra manca di convinzione e le giocate diventano spesso frenetiche facendo il gioco degli avversari. Al 39esimo Keita fa un'ottima giocata sulla sinistra superando Widmer e proponendo un cross sul secondo palo. I compagni però stringono sul primo e l'azione sfuma. Problemi intanto per Patric. Lo spagnolo già alle prese con noie muscolari in settimana si è allenato poco nei giorni scorsi. Inzaghi in pre-allarme manda a scaldarsi l'ex Basta. Anche in casa Udinese problemi fisici: lo staff medico attende la fine del primo tempo per valutare le condizioni di Kums. Fofana si scalda. Nel finale di tempo ammonito Hoedt.

MIGLIORE IN CAMPO 1T LAZIO: RADU 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T LAZIO: HOEDT 5,5

MIGLIORE IN CAMPO 1T UDINESE: SAMIR 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T UDINESE: KUMS 5,5 (Francesco Davide Zaza)

© Riproduzione Riservata.