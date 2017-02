PAGELLE PALERMO-SAMPDORIA (1-1): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA) - Ecco le pagelle finali di Palermo-Sampdoria, con i voti a tutti i protagonisti nella partita dello stadio Renzo Babera. Palermo-Sampdoria termina con il risultato di 1-1. Il migliore in campo è sicuramente Balogh, seguito da Viviano. Bene anche Posavec e Nestorovski. Deludono Schick e Barreto. VOTO PARTITA 6,5 - Primo tempo tra alti e bassi. Ripresa decisamente più frizzante e avvincente. VOTO PALERMO 6,5 - Nel secondo tempo i rosanero crescono tantissimo, annullano la Sampdoria e meriterebbero la vittoria. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL PALERMO VOTO SAMPDORIA 5,5 - Prestazione sconcertante da parte degli uomini di Giampaolo. L'inizio è molto promettente ma dalla mezzora in poi i blucerchiati spariscono dai radar. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA VOTO ARBITRO (Doveri) 6 - Gara di facile lettura. Giusto il calcio di rigore assegnato al Palermo. Corretti anche i cartellini gialli estratti.

PAGELLE PALERMO-SAMPDORIA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Palermo-Sampdoria è una gara importantissima per i padroni di casa, una sorta di ultima spiaggia, una chiamata da non perdere per continuare a sperare nella salvezza. Dopo due ko consecutivi, con Atalanta e Juventus, il Palermo deve tornare a vincere per restare in scia dell'Empoli e sperare in qualche passo falso dei toscani. Per il match di oggi, mister Diego Lopez ha scelto il 4-2-3-1: Posavec in porta, quindi Rispoli (capitano), Cionek, Andelkovic e Aleesami in difesa; Gazzi e Chochev in mediana; Sallai, Henrique e Balogh alle spalle della punta di diamante Nestorovski. Dall'altra parte la Sampdoria risponde con il 4-3-1-2, marchio di fabbrica di Giampaolo: Viviano tra i pali; Berreszynski, Silvestre, Skriniar, Regini a formare il pacchetto arretrato; Barreto, Cigarini e Djuricic in mezzo; Praet trequartista e Quagliarella-Schick coppia offensiva. Pronti, via. La Sampdoria parte subito fortissimo, con Cigarini che pesca in profondità Quagliarella (5). L'attaccante blucerchiato ha tutto il tempo di eludere l'intervento di Posavec ma, a porta vuota, l'ex Torino e Juventus calcia incredibilmente sul fondo. La difesa del Palermo traballa pericolosamente e al 30' Cigarini (6) sfiora il gol: il metronomo degli ospiti ha lo spazio necessario per caricare la conclusione dai 30 metri; Posavec (6,5) mette in corner. Al 15' si sveglia anche il Palermo. Bruno Henrique (5,5) entra in area e prova il tiro; il pallone viene deviato da Skriniar e finisce sui piedi di Balogh. L'ungherese, da pochi passi, spara addosso a Viviano (6,5). La gara prosegue a ritmi bassi, fino a quando Doveri assegna un calcio di rigore al Palermo; Bereszynski (5) atterra Balogh (6,5) e il fischietto di Roma concede il primo penalty stagionale ai rosanero. Dagli undici metri Nestorovski batte Viviano per il vantaggio dei padroni di casa. Nel finale ancora Palermo pericolosissimo con un tentativo da fuori di Chochev (6): la sfera esce sul fondo di non molto. Il primo tempo termina con i padroni di casa in vantaggio per una rete a zero.

VOTO PARTITA 6 - I ritmi sono bassi ma le due squadre riescono comunque a divertire il pubblico creando un paio di occasioni per parte. VOTO PALERMO 6 - I rosanero dimostrano di avere enormi limiti, soprattutto in difesa. Tuttavia, gli uomini di Diego Lopez con il passare dei minuti acquistano coraggio e vanno al riposo forti dell'1-0. MIGLIORE PALERMO BALOGH 6,5 - Spreca un'enorme occasione a pochi passi da Viviano ma è bravo a procurarsi il calcio di rigore trasformato da Nestorovski. A suo modo, l'ungherese risulta decisivo. PEGGIORE PALERMO SALLAI 5 - Mai in partita. Prova a entrare nel tabellino dei marcatori "rubando" il rigore a Nestorovski: intenzione fallita.

VOTO SAMPDORIA 5 - L'impatto iniziale sul match dei blucerchiati è giusto. Il problema è che gli uomini di Giampaolo sprecano due palle gol, prima di farsi sorprendere dall'agonismo di un modesto Palermo. MIGLIORE SAMPDORIA DJURICIC 6 - Uno dei più dinamici. Abbassato a centrocampo, l'ex Benfica si muove molto ma non riesce a trovare il guizzo giusto. PEGGIORE SAMPDORIA BERESZYNSKI 5 - In difficoltà fin da subito. Atterra Nestorovski provocando il calcio di rigore in favore del Palermo. VOTO ARBITRO (Doveri) 6 - Giusto non concedere il penalty per un presunto fallo di mano di Skriniar su tiro di Bruno Henrique al 15': il braccio del difensore è attaccato al corpo. Corretta la decisione del fischietto di Roma. Ok i due cartellini gialli estratti. (Federico Giuliani)