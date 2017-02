Palermo Sampdoria / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA PALERMO SAMPDORIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017, OGGI) - Palermo Sampdoria, diretta dall'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, si gioca domenica 26 febbraio 2017 alle ore 12.30 e sarà il lunch match relativo alla settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sfida delicatissima per i siciliani, che vedono la loro salvezza sempre appesa a un filo, con soli quattordici punti ottenuti nelle prime venticinque partite. Terzultimi a otto punti dall'Empoli, i rosanero devono provare a cambiare marcia, cosa che non è riuscita però loro dall'inizio della stagione, ed anzi il calvario è stato lungo due anni, con la permanenza in Serie A ottenuta solo all'ultima giornata, per il rotto della cuffia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PALERMO-SAMPDORIA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2016-2017

La stagione è iniziata con Ballardini in panchina, poi è arrivato De Zerbi, scommessa non vinta. Quindi, la gestione Corini, amato dai tifosi ma che non è riuscito a portare punti. L'ex Cagliari David Lopez, quarto allenatore stagionale, sembra aver dato una scossa sul piano della grinta, ma la classifica langue e la situazione si fa sempre più difficile. Potrà scendere in campo allo stadio Barbera coi nervi decisamente più distesi la Sampdoria.

Che vive un ottimo momento di forma e che, nonostante qualche battuta a vuoto stagionale, sta vedendo andare in porto nel migliore dei modi la scommessa-Giampaolo, arrivato a guidare i blucerchiati dopo l'ottima esperienza all'Empoli. I punti che separano la Samp dal Palermo sono ben venti, con i genovesi ben lontani dai patemi d'animo verso la zona retrocessione della passata stagione. La zona europea è però lontana ben tredici punti, troppo per pensare a una possibile qualificazione in Europa League.

Dopo il pareggio di Napoli e la vittoria casalinga contro il Crotone, che fu addirittura la prima in casa di tutta la stagione, il Palermo sembrava poter mettere sul piatto tutte le sue fiches in chiave salvezza. I successivi ko in casa contro l'Atalanta e in trasferta contro la capolista Juventus hanno complicato di nuovo la situazione: non era a Torino che i rosanero dovevano raccogliere punti salvezza, ma il tempo stringe e la cura Lopez sembra aver già esaurito il suo effetto.

Eccellente il momento di forma della Sampdoria, che dopo aver battuto la Roma, sbancato il campo del Milan ed aver piegato il Bologna in casa, ha pareggiato a Marassi contro il Cagliari, proseguendo in una serie positiva che ha portato la classifica dei blucerchiati ad essere ottima, superando un momento di crisi in cui, a cavallo di Natale, i genovesi erano riusciti a raccogliere solamente due punti in sei partite di campionato (e subendo nel mezzo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Roma).

Il primo maggio dell'anno scorso il Palermo ha vinto l'ultimo precedente in campionato allo stadio Barbera contro la Sampdoria, battendo con un secco due a zero i blucerchiati grazie alla rete di Franco Vazquez e ad un autogol di Krsticic. Nella prima giornata del campionato 2014/15, il 31 agosto del 2014, la Sampdoria ha fatto risultato per l'ultima volta in casa dei rosanero, pareggiando all'ultimo minuto con Gastaldello l'iniziale vantaggio firmato da Paulo Dybala.

L'ultima vittoria genovese in Sicilia risale invece all'11 maggio del 2008, due a zero per la Samp con gol di Cassano e Maggio. All'andata le due squadre hanno pareggiato uno a uno a Marassi, con la Sampdoria che ha riacciuffato il pari al novantacinquesimo con Bruno Fernandes, pareggiando il vantaggio di Nestorovski ed evitando così in extremis quella che per la formazione allenata da Giampaolo sarebbe stata la quinta sconfitta consecutiva in campionato.

Troppo fragile ed incostante nel rendimento il Palermo di questa stagione per essere considerato favorito dai bookmaker, anche se oltre al fattore campo anche la motivazione dovrebbe essere dalla parte dei rosanero. Vittoria doriana quotata 2.40 da William Hill, mentre Bet365 offre a 3.20 la quota relativa all'affermazione interna siciliana e Bwin a 3.40 la quota dell'eventuale pareggio. La diretta Palermo-Sampdoria, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 12.30, sarà trasmessa in tv esclusivamente per gli abbonati Sky, che potranno seguire l'incontro sui canali del bouquet satellitare numero 206 e 251, ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD, con diretta streaming video disponibile sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PALERMO-SAMPDORIA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2016-2017