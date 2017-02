Piacenza Pistoiese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA PIACENZA PISTOIESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI8, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Piacenza Pistoiese sarà diretta dall’arbitro Francesco Raciti della sezione di Acireale: la partita è in programma domenica 26 febbraio 2017 alle ore 14:30. Il match rientra nel programma della 27^ giornata del campionato di Lega Pro girone A tra due formazioni molto vicine in classifica generale per cui condividono i medesimi obiettivi ed ossia l’accesso nella zona Play Off. Infatti, il Piacenza occupa l’ottavo posto con 37 punti alla pari di Renate e Lucchese con un bilancio di 10 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. La Pistoiese è dodicesima con 32 punti e nonostante i 5 punti di ritardo può pensare di rientrare in lizza sfruttando anche e soprattutto questo scontro diretto. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

Entrambe le compagini sono reduci da una vittoria ottenuta nell’ultimo turno ed in particolare con il Piacenza che ha piegato per 3-1 l’Olbia in trasferta mentre la Pistoiese si è presa una importante vittoria per 1-0 nell’acceso derby casalingo con il Siena. Tuttavia c’è da segnalare come il Piacenza stia facendo fatica nelle gare al Garilli tant’è che ha ottenuto solo 18 punti con 5 vittorie, 4 sconfitte e 3 pareggi mentre la Pistoiese in trasferta ha raccolto 12 punti e negli ultimi quattro turni ha perso 2 volte e pareggiato altrettanto. Per quanto concerne gli scontri diretti, nel girone d’andata il Piacenza si è imposto per 2-1 sul campo della Pistoiese con gol di Matteassi e Razzitti per la squadra emiliana e di Rovini per i toscani. Ci sono altri due precedenti che però riguardano il campionato di Serie B.

Il Piacenza dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 3-4-3 che permetterà di avere una certa propensione verso le giocate offensive. In porta Miori mentre la linea difensiva si andrà a comporre con Silva nel mezzo con ai fianchi gli affidabili Abbate e Pergreffi. Nella linea di centrocampo che come detto è composta da 4 giocatori in linea, ci saranno Hraiech nel mezzo al fianco del francese Taugourdeau, sulla sinistra Masullo mentre sulla corsia di destra al posto dello squalificato Castellana dovrebbe agire Dessena. In avanti c’è ballottaggio tra Matteassi e Segre per il posto di titolare sul fronte destro, inamovibile bomber Romero anche perché reduce dalla clamorosa tripletta rifilata all’Olbia nella scorsa settimana e quindi Razzitti come terzo attaccante di sinistra.

La Pistoiese risponderà schierandosi con un 4-3-3. Feola in porta mentre in difesa andando da destra verso sinistra ci saranno Priola, Fissore, il brasiliano Neuton e Guglielmotti. A centrocampo nel mezzo Minotti con Hamlili sul centrodestra e Benedetti sul centrosinistra. In avanti il ghanese Gyasi che è in ballottaggio con Proia, Sparacello e sulla destra uno tra Rovini e Bellazzini.

La partita si preannuncia molto spettacolare anche perché i due tecnici amano avere il pallino di gioco ed hanno costruito due squadre in cui si bada più ad attaccare piuttosto che a difendere. In questo genere di situazione solitamente ha la meglio non solo la formazione capace di sbagliare di meno in difesa ma anche quella che saprà trovare il miglior equilibrio.

La gara sulla carta appare piuttosto equilibrata ed è questo anche quello che emerge dall’analisi delle quote previste per questo appuntamento dall’agenzia di scommesse della Snai. I favori del pronostico sono leggermente dalla parte del Piacenza la cui vittoria viene data a 2,10 contro il pareggio a 3,10 e l’eventuale successo della Pistoiese a 3,45. In ottica numero di gol è prevista una quota di 1,65 per l’evento Under 2,5 mentre per l’Over 2,5 si va a 2,05.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Piacenza-Pistoiese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

