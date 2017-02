Pontedera Viterbese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA PONTEDERA VITERBESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pontedera-Viterbese sarà diretta dall’arbitro Alessandro Pietropaolo della sezione di Modena: la partita è in programma domenica 26 febbraio 2017 alle ore 16:30. Per la 27^ giornata del campionato di Lega Pro girone A si gioca questo match presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera che vede in campo due squadre che stanno lottando per obiettivi abbastanza differenti. Il Pontedera, infatti, si trova al sedicesimo posto della graduatoria in piena zona Play Out con 28 punti conquistati ma è reduce da 2 importanti vittorie consecutive che hanno dato entusiasmo, consapevolezza dei propri mezzi oltre che migliorato la classifica.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

La Viterbese è settima in piena zona Play off con 38 punti fino a questo momento messi da parte e nelle ultime due giornate ha ottenuto un pareggio ed una sconfitta. Nell’analisi di questo incontro c’è da tenere in considerazione come il Pontedera in questa stagione abbia palesato una cronica difficoltà nell’esprimersi davanti ai propri sostenitori tant’è che ha raccolto soltanto 16 punti ed ottenuto il successo in sole 3 occasioni su 13 gare disputate. Inoltre, la Viterbese è tra le peggiori squadre per rendimento esterno avendo messo da parte il misero bottino di 9 punti con 1 sola vittoria, 6 pareggi ed altrettante sconfitte. C’è un solo precedente tra le due formazioni ed in particolare la gara giocata nel girone di andata nella quale c’è stata una netta affermazione da parte della Viterbese con un netto 3-0 a firma di Marano e doppietta di Neglia.

Il Pontedera per cercare di avere la meglio sulla Viterbese sembra orientata a confermare gli undici che nella scorsa domenica hanno vinto sul campo della Lucchese. In porta Lori il quale si gioverà della protezione di una difesa a tre composta da Vettori nel mezzo che ne è l’indiscusso leader con Risaliti e Della Latta. Centrocampo a cinque con Capoli playmaker e da interni Calcagni e Gemignani con quest’ultimo che dovrà spuntarla nel ballottaggio con Calo. Sulla fascia laterale di destra dovrebbe giocare Videtta e dall’altra parte Corsinelli. In avanti si va verso la conferma del duo Udoh – Kabashi anche se scalpitano per trovare un posto sia Polvani che Bonaventura.

La Viterbese dovrebbe invece adottare un classico 4-4-2. In porta Iannarilli mentre in difesa da destra verso sinistra dovrebbero esserci Celiento, Dierna, Miceli e Varutti. A centrocampo nel mezzo ci sarà certamente Cruciani al cui fianco uno tra Cuffa e Doninelli, sulla destra Cenciarelli e sulla corsia mancina uno tra Tortolano e Falcone. In avanti con il brasiliano Jefferson ci sarà Neglia.

Quando si affrontano formazioni che adottano il 4-4-2 ed il 3-5-2 ci sono essenzialmente due questioni tattiche che potrebbero fare la differenza. Il 4-4-2 permetterà alla Viterbese di avere dei 2 contro 1 sulle corsie laterali,il che potrebbe essere sfruttato per trovare il fondo e quindi mettere palloni interessanti nel mezzo. Il 3-5-2 oltre che consentire un vantaggio numerico in mezzo al campo, anche di far inserire giocatori dietro la linea dei due centrali.

Per quanto concerne le quote, la Snai e le altre agenzie di scommesse prevedono un incontro molto equilibrato con un leggero favore nei confronti dei padroni di casa che sono in serie positiva. Infatti la vittoria del Pontedera viene pagata 2,55 contro il pareggio dato a 3,00 ed il possibile successo della Viterbese che si attesta sul 2,75. Inoltre, potrebbe essere una gara con pochi gol visto che l’evento Under 2,5 viene dato a 1,60 e l’Over 2,5 a 2,15.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pontedera-Viterbese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

