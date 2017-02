Probabili formazioni/ Fiorentina-Torino: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TORINO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Fiorentina-Torino, partita che chiude la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca lunedì 27 febbraio alle ore 20:45; una gara tra due squadre che si trovano appena sotto la zona Europa League, separate da cinque punti in classifica. Per i viola ultima spiaggia, e forse è addirittura troppo tardi per rientrare nel conto delle prime cinque-sei; il Torino è fuori dai giochi per i troppi punti persi nell’ultimo periodo, soprattutto con brutte gestioni delle partite nei secondi tempi. In attesa del calcio d’inizio allo stadio Artemio Franchi, andiamo dunque a scoprire quali sono le probabili formazioni di Fiorentina Torino.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Ci sarà sicuramente un cambio rispetto alla formazione titolare: Matias Vecino deve scontare una giornata di squalifica e dunque al fianco di Badelj si apre una posizione mediana. Posizione che potrebbe essere occupata da Borja Valero: lo spagnolo è favorito e nel caso scalerebbe al centro del campo, lasciando così spazio sulla trequarti a uno tra Ilicic e Cristian Tello. Anche in questo caso c’è un giocatore in chiaro vantaggio ed è lo sloveno; Tello potrebbe tornare utile per giocare sulla corsia sinistra, dove andrebbe a prender il posto di Maxi Olivera. Per il resto la formazione viola non dovrebbe cambiare: Kalinic sarà la prima punta con Bernardeschi che sarà il suo supporto appunto insieme a Ilicic, sulla corsia destra pronto ancora Federico Chiesa mentre il terzetto difensivo sarà comandato da Gonzalo Rodriguez - probabilmente all’ultima stagione a Firenze - con Astori sul centrosinistra e Carlos Sanchez che si tiene il ruolo di centrale di destra, nel quale è riuscito ancora a ritagliarsi uno spazio importante.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Ancora senza Castan e Obi, il Torino si presenta al Franchi con il consueto 4-3-3 nel quale ancora una volta i sono Ajeti e Barreca in difesa. Il primo viene preferito a Rossettini che sta attraversando un momento di flessione, il secondo dovrebbe rimanere titolare nonostante Molinaro sia rientrato dal lungo infortunio. Per il resto non cambia lo schieramento difensivo con Hart in porta, Moretti ad occupare l’altra posizione di centrale e Zappacosta che agirà a destra. A centrocampo possibile ritorno dal primo minuto per Valdifiori; Mihajlovic medita sulla mediana tutta italiana, perchè ovviamente Benassi sarà in campo mentre sul centrosinistra Baselli ha un passo di vantaggio su Acquah e dunque dovrebbe iniziare la partita. Il tridente offensivo non può cambiare: Iago Falque e Ljajic, che torna sul “luogo del delitto” - ricorderete il clamoroso episodio con Delio Rossi - giocheranno sugli esterni mentre Belotti, sempre impegnato nella rincorsa al titolo di capocannoniere del campionato, sarà l’attaccante centrale e l’ideale grimaldello con il quale il Torino proverà a forzare la serratura viola.

FIORENTINA TORINO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Fiorentina-Torino, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Sport e Premium Sport HD.