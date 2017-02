Pronostico Inter Roma/ Il punto dell'ex Tarcisio Burgnich (esclusiva)

PRONOSTICO INTER ROMA, SERIE A26^ GIORNATA: IL PUNTO DI TARCISIO BURGNICH (ESCLUSIVA) – La partita tra Inter e Roma attesa per questa sera alle ore 20.45 sarà senza dubbio il big match della 26^ giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri l’imperativo è vincere per tentare ancora di raggiungere la zona Champions, mentre per i giallorossi conquistare i tre punti potrebbe rivelarsi indispensabile per continuare la corsa alla capolista Juventus. L'Inter delle ultime giornata sta viaggiando a ritmi incredibili, la Roma però non è da meno, è in un buon momento di forma. Per il match di questa sera la squadra di Pioli recupererà giocatori come Icardi e Kondogbia, una cosa certamente non da poco: vedremo quindi un bel duello tra Icardi e Dzekoi due principali marcatori di questa stagione. Per presentare il big match al Meazza abbiamo sentito Tarcisio Burgnich, ex difensore nerazzurro dal 1962 al1974: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a noi de ilsussidiario.net.

Che partita sarà Inter Roma? Una partita che vedrà l'Inter favorita. Se la formazione nerazzurra starà bene, giocherà bene dovrebbe prevalere in quest'incontro. La difesa della Roma infatti ha dei punti deboli e la squadra di Pioli potrebbe approfittarne.

Il ritorno di Icardi quanto sarà importante per l'Inter? Molto, Icardi dentro l'area è veramente un grande centravanti. Se poi oltre a questo imparasse a partire anche da fuori area il suo rendimento sarebbe ancora migliore. In questo senso un giocatore che sa fare molto bene questo lavoro è Palacio che potrebbe aiutare molto Icardi in quest'incontro.

Per l'Inter ultima occasione di andare in Champions? No ci saranno ancora tante partite e poi l'Inter sta attraversando un ottimo momento di forma, sta giocando molto bene. Pioli ha lavorato molto bene, ha unito il gruppo, niente più polemiche. Prima con De Boer non era così.

Pioli prossimo allenatore dell'Inter a tempo indeterminato? Direi di sì, merita la riconferma per tutto quello che sta facendo.

Paredes o De Rossi a centrocampo? De Rossi quando è a posto fisicamente non si discute. Dovrebbe giocare lui in questa partita.

Ancora panchina per Perotti. Sono scelte che spetteranno a Spalletti. E' lui che fa la formazione, che deciderà che Roma mandare in campo a Milano.

Il suo giudizio su Dzeko. Sta facendo un ottimo campionato, sta segnando molte reti, sta dimostrando tutto il suo valore. E' un buon attaccante,

Lo mette al livello dei più grandi attaccanti venuti in Italia, Van Basten, Batistuta... Van Basten, no proprio no... E neanche Batistuta. Dzeko è un buon attaccante, non un attaccante straordinario.

Il suo pronostico su quest'incontro. Inter favorita come ho detto prima. Se la formazione nerazzurra giocherà come ha fatto gli ultimi incontri dovrebbe battere la Roma.

