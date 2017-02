Renate Livorno/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA RENATE LIVORNO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI8, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Renate Livorno sarà diretta dall’arbitro Giuseppe Strippoli della sezione di Abbiategrasso, assistito dai guardalinee Robert Avalos di Legnano e Ylenia D’Alia di Trapani: la partita è in programma domenica 26 febbraio 2017 alle ore 14:30. Il Livorno si era messo all'inseguimento della capolista Alessandria, ma è tornato con i piedi per terra. I labronici hanno perso nell'ultimo turno contro la Giana Erminio, una sconfitta sanguinosa nella rincorsa al primo posto. L'Alessandria ha perso contro la Cremonese, ma questo non fa altro che aumentare i rimpianti. Ora la squadra di mister Claudio Foscarini vuole ripartire con un successo nella 27esima giornata contro il Renate, squadra davvero ostica sul campo di casa.

Peraltro i lombardi sono reduci da una sconfitta di misura sul campo del Prato e vorranno sicuramente riprendere il cammino interrotto. Infatti la lotta playoff si fa sempre più serrata, e sebbene il vantaggio dall'undicesimo posto sia ancora rassicurante ci sono squadre che stanno mostrando di essere in netta ripresa, su tutte la Pro Piacenza.

Quindi entrambe hanno bisogno dei tre punti e faranno di tutto per ottenerli. Per quanto riguarda le probabili formazioni titolari: il Renate, guidato dal tecnico Luciano Foschi, proporrà il modulo di base 3-5-2, ormai collaudato. Il portiere titolare sarà Cincilla, sostenuto dal trio difensivo formato sul centro-destra da Teso. sul centro-sinistra da Malgrati e nel mezzo da Di Gennaro. A centrocampo il mediano d'interdizione sarà Scaccabarozzi, con ai suoi fianchi la mezzala destra Palma e la mezzala sinistra Pavan. I due esterni di centrocampo saranno a destra Anghileri e a sinistra Vannucci, mentre i due attaccanti centrali risponderanno ai nomi di Marzeglia e Napoli.

Il Livorno tenterà il colpaccio esterno avvalendosi del modulo 4-4-2. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Mazzoni, accompagnato nella protezione dalla porta dal terzino destro Toninelli, dal terzino sinistro Franco e dai due difensori centrali Lambrughi e Borghese. A centrocampo i due interni saranno Valiani e Luci, giocatori esperti con un passato in Serie A, mentre sulle fasce verranno impiegati Marchi e Galli. A completare l'undici amaranto saranno le due punte Murilo e Maritato. Si tratterà quasi sicuramente di una sfida equilibrata, che probabilmente non vedrà una delle due compagini prevalere sull'altra dal punto di vista del gioco. Si avranno dunque diversi cambi di fronte, visto che i tre punti, come detto in precedenza, fanno comodo ad entrambi gli allenatori. Il Livorno ha certamente qualcosa in più dal punto di vista tecnico, ma il Renate riesce a sopperire alle lacune con organizzazione e foga agonistica.

Andiamo ora a dare uno sguardo veloce alle quote relative al match: secondo l'agenzia di scommesse Snai la vittoria dei padroni di casa del Renate (segno 1) vale 2,80, mentre il pareggio (segno X) è dato a quota 3,05. Favorito il Livorno, la cui vittoria esterna (segno 2) paga 2,45 volte la posta in gioco. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Renate-Livorno sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

