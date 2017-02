Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B, C (27^ giornata, oggi 26 febbraio 2017)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI A, B, C (27^ GIORNATA, OGGI) - Ventisettesima giornata del campionato di Lega Pro 2016-2017 che prosegue: la domenica è dedicata soprattutto, come in questo periodo, ai gironi A e B, ma ci sono anche due partite del girone C che è iniziato ieri. Continua la corsa alle varie posizioni: i playoff allargati offrono possibilità a squadre che lo scorso anno avrebbero puntato a un’onorevole salvezza, e che invece adesso possono entrare nelle prime dieci.

Risultati girone A: si parte alle ore 14:30 con Lupa Roma-Lucchese, Piacenza-Pistoiese e Renate-Livorno; si prosegue alle ore 16:30 con Alessandria-Tuttocuoio, Como-Prato, Giana Erminio-Olbia e Pontedera-Viterbese, si chiude alle ore 20:30 con Arezzo-Cremonese e Carrarese-Pro Piacenza. La squadra del momento è la Cremonese, che si è riavvicinata in maniera sensibile all’Alessandria battendola nella sfida diretta: i grigi hanno perso le ultime quattro partite esterne della stagione e ora hanno bisogno di fare se non altro punti al Moccagatta per mantenersi in vetta. Dal canto suo la Cremonese va ad Arezzo, sul campo della terza in classifica che arriva da una inattesa sconfitta; come il Livorno, che rischia non poco sul campo del Renate che è una delle squadre più migliorate rispetto alla scorsa stagione. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Risultati girone B: alle ore 14:30 vanno in scena AlbinoLeffe-Ancona, Lumezzane-Santarcangelo, Padova-Teramo, Sambenedettese-Venezia e Sudtirol-Modena; alle ore 16:30 Feralpisalò-Parma, alle ore 18:30 Mantova-Maceratese. Trasferte per le prime due della classe: Venezia e Parma vogliono provare ad allontanarsi, ma attenzione perchè potrebbero perdere punti e dunque ad approfittarne potrebbe essere il Padova. I biancoscudati però non possono permettersi di rilassarsi: il Teramo in settimana ha battuto il Pordenone in una partita di recupero e ha fatto un bel passo avanti verso la salvezza. Discorso dal quale provano a tirarsi fuori Modena e Ancona, che però hanno partite difficili fuori casa.

Risultati girone C: alle ore 14:30 Messina-Catania e Monopoli-Fidelis Andria. Due derby regionali: spettacolare quello di Sicilia tra due squadre divise da una sentita rivalità. Il Messina punta a salvarsi, il Catania dopo la grande rincorsa vuole blindare la sua posizione nei playoff cercando di rendere ininfluente la sua pesante penalizzazione. Nel derby di Puglia la Fidelis Andria sogna un posto più alto in classifica, il Monopoli era partito benissimo ma ultimamente sta perdendo un po’ di smalto e ha bisogno di punti per mettersi definitivamente al sicuro. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI