Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore e prossimo turno (26^ giornata, oggi)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (26^ GIORNATA, 26-27 FEBBRAIO 2017) - Dopo aver vissuto l’antipasto degli anticipi, la Serie A 2016-2017 è pronta a chiudere la sua ventiseiesima giornata: siamo arrivati alla settima di ritorno e ci avviamo a rapidi passi verso la conclusione di una stagione che fino a questo punto è stata entusiasmante. I verdetti forse sono più segnati che in altri anni, ma questo non significa aver terminato di vivere sorprese e partite spettacolari.

Domenica 26 febbraio si parte con il lunch match delle ore 12:30 che è Palermo-Sampdoria; alle ore 15 si giocano Chievo-Pescara, Crotone-Cagliari, Genoa-Bologna, Lazio-Udinese e Sassuolo-Milan. Alle ore 20:45 avremo Inter-Roma, mente lunedì alle ore 20:45 il Monday Night sarà Fiorentina-Torino. Naturalmente i riflettori sono puntati su San Siro: l’Inter di Stefano Pioli sta tenendo un passo da scudetto dal cambio di allenatore, e battendo la Roma rilancerebbe la sua candidatura in termini forse anche di secondo posto. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Viceversa, ovvero in caso di vittoria giallorossa, la squadra di Luciano Spalletti avrebbe la grande possibilità di spaccare definitivamente il campionato in tre tronconi, e di far andar via le prime tre che un solco importante lo hanno già scavato; l'Inter a quel punto dovrebbe difendere con le unghie e i denti la sua posizione in Europa League.

Nel secondo troncone c’è anche il Milan, che vuole dare continuità alla vittoria di una settimana fa su un campo difficile come quello del Sassuolo (in ripresa), terreno di gioco che tre anni fa era costato la panchina a Massimiliano Allegri. Quasi fuori dai giochi la Fiorentina: ultima chance di Europa League contro il Torino, che non sta confermando quanto di buono aveva mostrato nel girone di andata e sta perdendo sempre più smalto.

A proposito di cambi in panchina, il Genoa è alla prima di Andrea Mandorlini: avversario il Bologna, che deve uscire dal tunnel di quattro sconfitte consecutive in una sfida tra due squadre in crisi. Seconda invece per Zdenek Zeman: missione semi-impossibile quella di salvare il Pescara, ma il 5-0 di settimana scorsa è un ottimo biglietto da visita e il Chievo è un avversario che non ha particolari pressioni avendo già raggiunto la salvezza.

In chiave Europa naturalmente anche la Lazio si gioca le sue carte ospitando l’Udinese; occasione da non perdere per il Crotone, che riceve il Cagliari allo Scida e può prendersi tre punti fondamentali per continuare a inseguire la salvezza. Stesso discorso per il Palermo, che affronta una Sampdoria già salva; i blucerchiati però sono in ottima forma e sembrano essere favoriti anche per la partita di oggi pomeriggio. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, I RISULTATI DEGLI ANTICIPI. Nella giornata di oggi, sabato 25 febbraio 2017, si sono giocati due anticipi di serie A molto importanti: Napoli-Atalanta e Juventus-Empoli. Per quanto riguarda la prima partita, il San Paolo di Napoli ha ospitato i bergamaschi, per i cui tifosi all'ultimo momento è stata impedita la trasferta. Il Napoli è arrivato molto preparato e caldo per via della partita in casa, ma non ha giocato una grande partita, perdendo spesso palla e lasciandosi travolgere dai nerazzurri. I bergamaschi, infatti, sono riusciti ad espugnare il San Paolo con un 2-0 molto pulito e tecnicamente eccellente. Attualmente si trovano quinti in classifica, tanto che l'allenatore Gasperini inizia a credere veramente al sogno Europa, da coltivare per le prossime stagioni. Il Napoli è partito subito in attacco con Hamsik e Insigne, che al 6' del primo tempo ha tentato il goal ma ha centrato la traversa concludendo con un nulla di fatto. Verso la metà del primo tempo un bisticcio di palla tra gli attaccanti del Napoli ha fatto perdere il possesso alla squadra partenopea, e qui si è inserito il goal di Mattia Caldara al 28'.

Caldara è stato indubbiamente l'uomo partita anche nel secondo tempo, quando ha messo al sicuro la competizione con una doppietta realizzata al 70' nonostante l'uomo in meno dei bergamaschi. Giusto tre minuti prima del goal del compagno di squadra, infatti, Franck Kessiè ha guadagnato un'espulsione per un fallo pesante ai danni di Insigne. Il secondo anticipo, Juventus-Empoli, si è concluso con un 2-0 per la squadra torinese capolista in campionato: è la sesta volta in nove partite che la Juve chiude con un doppio goal lasciando a bocca asciutta gli avversari. La Juve che è scesa in campo contro l'Empoli è stata sicuramente una 'Signora' sottotono, che non ha dato il 100% delle sue potenzialità. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Il primo tempo non è stato brillante, e i bianconeri hanno dovuto aspettare il secondo tempo, precisamente il 53' minuto, per sbloccare il match. Soprattutto durante la prima frazione di gioco, infatti, gli juventini hanno tenuto un ritmo basso per almeno 25 minuti, prima di decidere di iniziare a salire di tono e stancare molto i terzini e le ali dell'Empoli. Solo al 53' il match si è sbloccato grazie ad un goal di Mandzukic favorito da una papera di Skorupski. Il portiere, infatti, ha operato una deviazione che ha favorito il primo goal dei bianconeri. Il goal della certezza è arrivato, però, grazie ad Alex Sandro solo al 65'.

L'Empoli si era presentata in campo piena di forze fresche e di motivazione, ma all'atto pratico poco disposta al sacrificio. L'allenatore Martusciello, infatti, ha tenuto duro per quasi tutta la partita con gli stessi giocatori in campo, sfiancati dal gioco altalenante della Juve che si rilassava per poi esplodere nuovamente, confondendo l'avversario. Martusciello ha tentato un disperato doppio cambio al 70' per cercare di fare almeno un goal che mettesse paura ai bianconeri, consumando poi l'ultimo cambio pochissimi minuti dopo, al 77'. Molto più equilibrate le sostituzioni di Allegri, che hanno permesso alla Juventus di rinnovarsi sempre durante tutto il corso del gioco, e quindi di portare a casa il risultato.