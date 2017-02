Risultati Volley Femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (19^ giornata Serie A1, oggi)

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (19^ GIORNATA,SERIE A1,OGGI 26 FEBBRAIO 2017)- II prossimo weekend il campionato di Serie A1 farà una piccola sosta in vista degli ultimi turni della regular season, per dare spazio alla semifinale e la finale di Coppa Italia: l’attesa per l’assegnazione del titolo è davvero tanta, ma nel frattempo il campionato non lascia orfano tutti gli appassionati, con la 19^giornata attesa per questa domenica 26 febbraio 2017. Se diamo un occhio al programma di questa 8^giornata di ritorno notiamo che sono stati messi in calendario ben due anticipi, ovvero il match tra Imoco Volley Conegliano-Metalleghe Montichiari e Pomi Casalmaggiore-Liu Jo Nordmeccanica Modena, entrambe svoltasi nella giornata di ieri alle ore 20.30.

Ma andiamo a vedere cosa la 19^giornata del campionato di serie A1 ha in serbo per noi in questa domenica di fine febbraio: saranno 4 gli incontri previsti per oggi, il cui fischio di inizio è stato fissato per tutti alle ore 17.00 come al solito. Si comincerà a quell’ora quindi anche al PalaIgor con la partita tra la Igor Gorgonzola Novara e la Saugella Team Monza: le piemontesi non nascondono il desiderio di agguantare il secondo posto nella classifica del campionato, al momento in mano alle rosanero e il match contro le lombarde potrebbe essere l’occasione giusta. Tra i match più interessanti e dall’esito più aperto di questo turno troviamo la partita tra la Sudtirol Bolzano e la Savino del Bene Scandicci: le tirolesi di Salvagni hanno dimostrato una certa continuità di risultati specialmente tra le mura di casa , ma le toscane forti della loro 5^poszione con 29 punti (5 in più rispetto alle biancorosse) puntano a chiudere la stagione con un pass per l’Europa. Al PalaYamamay il Club Italia Crai incontrerà sempre alle ore 17.00 la Foppapedretti Bergamo: il club federale fino ad ora ha ottenuto appena due vittorie, ma ha dimostrato specialmente negli ultimi turni di poter mettere in difficoltà qualsiasi formazione. Dopo tutto il testa a testa tra le due compagini segnala una vittoria della formazione federale anche se datata alla scorsa stagione e per Bergamo le azzurrine potrebbero essere una brutta pietra di inciampo. La 19^ giornata di campionato di serie A1 si chiuderà poi al Mandela Forum tra Il Bisonte Firenze e la Unet Yamamay Busto Arsizio, attese in campo sempre per le ore 17.00: le farfalle sperano che queste ultime giornate disposizione portino una continuità di risultati che pare perduta sia in Serie A1 che in Europa. Ad approfittare della tensione a Busto sarà Firenze, che deve riscattare la sconfitta contro Bolzano per poter trovare un posto nei play off.

