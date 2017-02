Risultati Volley Maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (25^ giornata, oggi)

RISULTATI VOLLEY MASCHILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE DELLE PARTITE (25^ GIORNATA 26 FEBBRAIO 2017) – Siamo giunti all’ultimo appuntamento della regular season della serie A1 del volle maschile: la Superlega vive oggi la sua ultima giornata, la numero 25 opportunamente sposta a questa domenica (dopo che la 26^ è stata anticipata con un inaspettato turno infrasettimanale in questa settimana). Vincitrice annunciata anche del girone di ritorno di campionato, dopo il titolo di campione di inverno è la Cucine Lube Civitanova, ormai da diverso tempo sicura del titolo vista la grande distanza che ha saputo mettersi alle spalle: lo scudetto però come al solito rimane ancora in sospeso e se lo giocheranno le otto squadre che si classificheranno entro questa sera nelle prime otto piazze della graduatoria di campionato. La 25^ giornata di Superlega ha messo in programma un solo ma decisivo match quello tra la Bunge Ravenna e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: le due squadre infatti si sono giocate l’ultima piazza disponibile in un incontro davvero ad altissimo ritmo.

CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Andiamo a quindi a scoprire gli incontri in programma per questa giornata conclusiva della regular season della Serie A1 che tanto ha regalato a tutti gli appassionati: saranno 6 le partite in programma e, a parte del già citato anticipo, il fischio di inizio è stato fissato come al solito su tutti i campi alle ore 18.00. Si comincerà al G.Poli con il match tra Exprivia Molfetta e la Cucine Lube Civitanova: i marchigiani voglio chiudere una stagione straordinariamente ricca di successi con l’ennesima vittoria in trasferta a spese della compagine pugliese che invece conti alla mano, pur sicura della salvezza non può certamente ambire al tabellone dei playoff. Si comincerà sempre alla ore 18.00 al Palazzetto dello sport di Monza il match tra la Gi Group Monza e la Diatec Trentino, che pare strettamente legato con quello tra la Sir Safety Conad Perugia e la Calzedonia Verona: Trento e Perugia infatti si sfidano a distanza per la seconda piazza della classifica della stagione che sta per chiudersi di Superlega e la differenza tra le de compagini a livello statistico è davvero minimo. Sempre alle ore 18.00 è atteso il fischio di inizio tra la Top Volley Latina e la Revivre Milano : il match non appare particolarmente significativo in vista della classifica finale, visto che anche in caso di vittoria la compagine ciociara non riuscirebbe comunque ad accedere alla prossima fase, ma rimane viva la vigilia di sorprendere a chiusura del campionato. L’Azimut Modena, in piena crisi di risultarti e con il morale sotto ai piedi, spera in un riscatto sul finale nel match che la vede in casa con la LPR Piacenza. Sia gli emiliani che i lupi biancorossi appaiono sicuri della propria presenza nel tabellone dei play off, ma l’esito dell’incontro potrebbe dire molto sulle future intenzioni delle due compagini. A chiudere il tabellone delle partite in programma questa sera sarà la partita tra la Kioene Padova e la Biosi Indexa Sora, attese in campo sempre alle ore 18.00 alla Kioene Arena. Rispettivamente al penultimo e terzultimo posto nella classifica, di Superlega, solo un punto li distanzia effettivamente: l’esito del match se inutile ai fini dei playoff rappresenta comunque un passo molto importante per entrambe le squadre.

