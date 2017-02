Sambenedettese Venezia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA SAMBENEDETTESE VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sambenedettese Venezia sarà diretta dall’arbitro Armando Ranaldi per la 27^ giornata del girone B di Lega Pro alle ore 14.30. Una partita che si prospetta davvero bellissima quella del Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. La squadra di casa vuole vincere per poter blindare un suo posizionamento ai play-off. Non sono ammessi passi falsi anche perché ci sarà una cornice di pubblico davvero spettacolare per la gara contro la prima della classe. Proprio il Venezia di Pippo Inzaghi è chiamato a vincere in un campo molto difficile e che presenta non poche insidie. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

La Samb è andata vicina al colpaccio in terra parmense nella scorsa domenica e perciò vorrà dimostrare di poter vincere la gara contro il Venezia capolista. Entrambe hanno perciò bisogno dei tre punti che farebbero stare tranquilli in vista del futuro per le due formazioni che non possono più commettere passi falsi. La squadra di casa vorrà regalare una gioia ai suoi tifosi che da tempo aspettavano un rientro in Lega Pro a grandi livelli come sta succedendo quest'anno.

La Sambenedettese vorrà cambiare ben poco dopo l'ottima partita giocata al Tardini di Parma. Ecco perché la formazione marchigiana andrà in campo col suo solito 4-3-3 votato all'attacco. In porta giocherà Pegorin con Rapisarda, Mori, Radi e Ntow in difesa. Centrocampo solido e di qualità con Bacinovic in mezzo e Damonte assieme a Lulli ad agire da mezze ali. In avanti invece la punta centrale sarà Sorrentino con Mancuso e Bernardo a dargli supporto sugli esterni. In panchina l'esperienza dell'ex Foggia e Latina, Agodirin.

Nel Venezia invece Inzaghi vorrà continuare con la stessa squadra che ha fatto benissimo fin qui. Il modulo sarà il 4-3-3 con Facchin in porta, Garofalo, Modolo, Domizzi e Zampano a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo agiranno Acquadro, Bentivoglio e Falzerano mentre in avanti il tridente offensivo vedrà in Geijo il suo riferimento. Sugli esterni d'attacco giocheranno invece Marsura e Moreo che stanno disputando un ottimo campionato.

La Sambenedettese vanta un centrocampo di quantità e qualità. Bacinovic ha dato quell'esperienza che mancava e che si sta rivelando fondamentale in Lega Pro. L'ex Palermo è il faro della Samb, senza dimenticare quanto siano fondamentali elementi come Bernardo e Mancuso che stanno facendo molto bene per la formazione marchigiana. In mezzo al campo anche Lulli ha riscoperto la sua vena realizzativa in questa stagione e si sta confermando ad ottimi livelli come intravisto già nei mesi scorsi. Per quanto riguarda il Venezia, la squadra capolista ha un gioco tecnico e veloce e perciò proverà fin da subito ad imporre il suo gioco. Geijo è il riferimento offensivo che garantisce assist e gol.

Per le scommesse, Bwin propone la vittoria della Samb con una quota di 3.10 mentre il pareggio viene quotato a 2.95. La vittoria degli ospiti invece viene quotata a 2.25. Il tecnico della Sambenedettese, Sanderra, ha chiesto ai suoi di mantenere la concentrazione persa nella seconda parte di gara contro il Parma. La formazione marchigiana vuole fare uno scherzo a Inzaghi e i suoi. Proprio l'ex bomber del Milan ha ammesso di dover fare un miracolo per uscire con i tre punti dallo stadio Riviera delle Palme. Sarà una gara verità per la formazione lagunare che potrà capire le sue reali ambizioni.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Sambenedettese Venezia sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

